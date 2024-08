Kalulu, 24 anni difensore francese

La Juventus ha chiuso una trattativa lampo per portare Kalulu alla corte di Thiago Motta e strapparlo al Milan. Sono appena passate ventiquattro ore per passare dal primo approccio alla chiusura definitiva. L’ultimo giocatore che serviva ai bianconeri per completare il reparto difensivo.

La formula utilizzata è quella del prestito con diritto di riscatto. Una trattativa obbligata, visto i mancati arrivi di Calafiori, passato agli inglesi dell’Arsenal, quindi di Todibo, il quale ha virato sul West Ham dopo aver atteso invano la fumata bianca tra il Nizza e la Juventus.

Kalulu è il nuovo rinforzo per la Juventus

Questo affare va bene ad entrambe, visto che i rossoneri liberano un posto per il tesseramento del nuovo acquisto Emerson Royal.

La chiusura dell’accordo prevede 3 milioni di prestito subito, con il riscatto fissato a 14. Da questi si devono aggiungere altri 3 milioni di bonus. Un totale di 20 milioni. Inoltre c’è da aggiungere una percentuale del 10% per la sua futura rivendita.

Nell’ultima stagione ha disputato 11 match, mentre in quelle precedenti aveva collezionato maggiori presenze da titolare. Fonseca, l’attuale tecnico dei rossoneri, non lo considera per un ruolo da titolare, ma lo ha spostato nelle gerarchie della rosa.

Per questo lo stesso calciatore ha voluto parlare con il suo entourage e chiedere di essere ceduto. I bianconeri hanno subito capito di avere delle ottime probabilità di riuscire nella trattiva e nel giro di un giorno hanno completato l’affare.

