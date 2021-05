Juventus-Inter 3-2: tutti gli errori dell’arbitro Calvarese e del VAR

La partita tra Juventus ed Inter ha sollevato non poche polemiche. Ad essere finito sotto accusa è l’arbitraggio di Calvarese e della cabina VAR. Alcune sue decisioni si sarebbero rivelate del tutto errate in un derby d’Italia che era molto delicato. La partita è stata fondamentale per la Juve che ritorna prepotentemente per la lotta Champions League.

L’anticipo di sabato tra Juventus ed Inter è sicuramente la partita più chiacchierata della settimana. I bianconeri hanno vinto, soffrendo, per 3-2 contro i nerazzurri. La squadra di Andrea Pirlo non molla la presa per la qualificazione in Champions League e la vittoria del derby d’Italia è stata fondamentale. L’arbitro Calvarese, però, è stato colpito da una pioggia di critiche.

Le sue decisioni, coadiuvate da quelle dell’arbitro Irrati che era al VAR, hanno dato adito a diverse polemiche. Tutto è iniziato col rigore concesso alla Juventus. Per Calvarese non c’era nulla ma Irrati mostra il presunto braccio del difensore dell’Inter Darmian sul corpo di Chiellini. L’arbitro alla fine concede il rigore che sarà messo a segno da Ronaldo, su ribattuta di Handanovic, che aprirà le marcature.

Juventus-Inter, la sfida Champions è ancora aperta

Un rigore viene concesso anche a favore dell’Inter. Anche questa volta ad accorgersene è Irrati che richiama l’arbitro per un fallo di De Ligt ai danni di Lautaro Martinez. L’Inter realizza il gol del pareggio. La Juventus riesce anche a segnare il secondo gol ma il Biscione agguanta il pareggio del 2-2. Sembra essersi conclusa la partita ma ecco che, a pochi minuti dal termine, arriva un altro episodio che fa discutere.

Cuadrado viene atterrato da Perisic in area. Calvarese questa volta non ha dubbi: è rigore. Niente consulta al VAR, l’arbitro di Teramo assegna il tiro dagli undici metri senza pensarci troppo. La Juve segna e vince definitivamente la partita. Inutile le richieste dell’Inter della visione al VAR. A far esplodere le polemiche sono i tifosi sui social che accusano Cuadrado di essersi tuffato in area.

Intanto il Napoli vince a Firenze ma Milan viene fermato dal Cagliari sullo 0-0 in casa . Approfittando del passo falso dei rossoneri, la Juventus avrà un occasione ghiottissima per avere un posto in Champions League. La sfida per l’Europa, dunque, si deciderà all’ultima giornata.

