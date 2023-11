Juventus-Inter, 1-1 dichiarazioni post-partita, Allegri “Preso un gol da polli, Vlahovic ha fatto la miglior partita di sempre, obiettivo quarto posto.”

Finisce 1-1 allo Juventus Stadium tra Juventus e Inter, con i bianconeri che sprecano l’occasione sorpasso in vetta alla classifica.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita per analizzare la prestazione dei suoi: “Dopo il gol nostro avevamo iniziato a sbagliare qualche situazione di troppo e abbiamo preso un gol da polli. Loro quando hanno campo aperto sanno essere decisivi, l’hanno dimostrato anche contro il Milan, ma non solo tanti gol che hanno fatto li hanno fatti con campo davanti. Detto questo la squadra ha fatto veramente una buona prestazione, erano almeno tre anni che la Juventus non giocava una partita per il primo posto in classifica non era semplice per nessuno, me compreso. I ragazzi sono stati bravi, bisogna restare tranquilli, lavorare ancora su tante cose e iniziare a pensare già alla prossima contro il Monza.”



Il tecnico ha poi continuato: “Noi abbiamo come obbiettivo quello di rientrare nei primi quattro posti. Siamo in una situazione di vantaggio sulla quinta, poi è chiaro che se si analizza la partita di oggi è stata una partita giusta, fatta in un modo giusto, contro una squadra che attendeva un nostro sbaglio per farci male, invece, la squadra si è dimostrata matura anche sotto l’aspetto dell’attenzione e della maturità.”



Sull’atteggiamento “Noi dobbiamo avere coraggio perché la fortuna aiuta gli audaci e quelli coraggiosi. Stiamo iniziando a trovare un buon equilibrio soprattutto difensivo, ma bisogna migliorare anche con la gestione della palla.”



Su Vlahovic: “Io credo che Vlahovic abbia fatto la miglior partita tecnica da quando è qui, sia tecnicamente che fisicamente stasera ha sovrastato De Vrij. Inoltre ha dovuto quasi sempre giocare da solo perchè Chiesa stava molto largo. Sono contento per lui perché negli ultimi tre mesi non aveva fatto gol, ma deve continuare a lavorare e stare tranquillo.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sul mercato di gennaio: “Il mercato di gennaio non esiste, io sono molto contento della squadra, ma le squadre si fanno a giungo e non a gennaio. Il nostro obiettivo è fare un passetto alla volta e oggi restare a due punti dall’Inter è un passo importante, oggi più che vincere era importante non perdere.”