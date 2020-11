Juventus-Ferencvaros Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 24-11-2020

Juventus-Ferencvaros, partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Qualche cambio in vista per Pirlo rispetto alla sfida vinta col Cagliari, ungheresi con la stessa formazione dell’andata.

Domani alle ore 21:00 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium gli ungheresi del Ferencvaros nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

I bianconeri sono ripartiti nella maniera migliore in campionato battendo con una prestazione molto convincente il Cagliari per 2-0. In Ungheria la Juventus si è imposta in scioltezza con un netto 4-1 e vorrà ripetere quella prestazione anche tra le mura amiche.

Continua ad essere un rullo compressore in campionato il Ferencvaros che nell’ultimo turno di NB 1 (la massima serie ungherese ndr.), ha battuto 1-0 il Budapest Honved. I biancoverdi restano saldamente al comando con 23 punti a +5 sulla seconda in classifica con una partita in meno, ma sanno che sarà quasi impossibile far punti a Torino.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Ferencvaros

Rispetto alla sfida vinta contro il Cagliari, Pirlo dovrebbe effettuare alcuni cambi a partire dal centrocampo in avanti. Opportunità da titolare dunque per Dybala, a segno all’andata, che giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo facendo rifiatare Morata. Sugli esterni si rivedrà Chiesa a sinistra, con McKennie dall’altro lato e con Bentancur a prendere il posto di Rabiot a centrocampo al fianco di Arthur. Non cambia nulla in difesa dove la coppia di centrali sarà ancora composta da Demiral e De Ligt, mentre sulle corsie laterali si muoveranno Cuadrado e Danilo. In porta tornerà Szczesny.

Rebrov dovrebbe proporre la stessa formazione schierata all’andata, puntando anche sullo stesso schieramento tattico, vale a dire il 4-3-3. In porta ci sarà Dibusz, Lovrencsics, Blazic, Botka e Dvali formeranno la linea difensiva, Siger, Kharatin e Somalia saranno i tre di centrocampo, mentre in attacco la punta sarà Isael, con Zubkhov e Tokmac Nguen sugli esterni.

Probabili formazioni Juventus-Ferencvaros

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. All. Serhij Rebrov

Dove vedere Juventus-Ferencvaros in Diretta tv-Streaming Live

La partita Juventus-Ferencvaros valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Ferencvaros in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Ferencvaros utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Ferencvaros

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Ferencvaros in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Ferencvaros

L’unico precedente tra le due formazioni a Torino risale al al 23 Giugno del 1965 nella Finale di Coppa delle Fiere. A vincere fu il Ferencvaros per 1-0 grazie al gol di Maté Fenyvesi al 74′, ma erano altri tempi e tutt’altra Juventus.

In casa, i bianconeri hanno perso solamente due partite negli ultimi 2 anni (Ajax e Roma ndr.) e per il Ferencvaros sembra un’impresa quasi impossibile. La Juventus dovrà però scendere in campo con la stessa mentalità con la quale ha affrontato il Cagliari se vuole ottenere i tre punti e chiudere il discorso qualificazione.

Lontano dal suo stadio, il Ferencvaros zoppica di più rispetto alla grande striscia positiva che gode tra le mura amiche. Vincere a Torino sarebbe davvero storico e contro ogni pronostico per la formazione ungherese che di certo non si tirerà indietro, come mostrato nel primo tempo in Ungheria.

