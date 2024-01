Juventus-Empoli 1-1, dichiarazioni post-partita, Allegri “Su Milik rifarei la stessa scelta, fa rabbia e amarezza non aver vinto oggi.”

La Juventus scivola clamorosamente in casa contro l’Empoli e non va oltre l’1-1, complice anche l’espulsione di Milik dopo solamente 18 minuti.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “La scelta di Milik era dettata dal fatto che c’era bisogno di fisicità davanti e perché stava bene, poi Yldiz aveva giocato le ultime gare tutte da titolare e aveva bisogno di rifiatare un po’. Nel calcio succedono anche queste cose, ma bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno e vedere che, nonostante l’espulsione, dopo poco tempo siamo riusciti a non perderla allungando la nostra striscia di risultati utili consecutivi.”

Il tecnico ha poi continuato: “Anche dopo l’espulsione abbiamo avuto delle ottime occasioni per far male all’Empoli come quelle di Miretti e di Cambiaso. Abbiamo preso un gol dopo il nostro vantaggio con un pallone che è passato sotto le gambe prima di Locatelli e poi sotto quelle di Bremer, quindi questo dimostra che il calcio è sia bello che brutto e stasera per noi è stato molto più brutto. Questo però non ci deve distaccare dal nostro percorso perché non si può pensare di vincere tutte le gare del campionato.”

Sullo spogliatoio: “Nello spogliatoio sicuramente adesso c’è tanta amarezza e rabbia per non aver vinto una partita in casa, però venivamo da 7 vittorie e purtroppo il calcio è anche questo. Il punto di oggi è importante e domenica avremo una bella partita da giocare.”

Sugli arbitri: “A noi non tocca minimamente il dibattito che c’è sugli arbitri, noi dobbiamo pensare solamente a giocare e sbagliare il meno possibile perché solo così riusciremo a vincere tante partite.”

Sui cambi “Abbiamo cambiato quando è entrato Iling e Yldiz, ma non ho cambiato prima perché ho visto che dietro entravano molto facilmente.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Yldiz: “La questione Yldiz è molto semplice, quando un giocatore fa molto bene e tutti i giorni va sui giornali tende a calare un attimo l’attenzione e a rilassarsi. Lui è un ragazzo molto tranquillo, però l’avevo visto così dopo la partita di Lecce, così ho deciso di far giocare Milik che comunque stava molto bene e rifarei la stessa scelta.”