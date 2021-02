Juventus-Crotone Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 22-02-2021

Juventus-Crotone, partita valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Problemi a centrocampo per Pirlo, Stroppa verso il cambio modulo

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Crotone nel monday night di Serie A valevole per la ventitreesima giornata.

La Juventus va a caccia di un riscatto dopo le due sconfitte contro Napoli e Porto e dovrà anche essere convincente. I bianconeri giocheranno sapendo già il risultato del derby tra Milan ed Inter, con la possibilità di prendere punti ad una delle due o ad entrambe, e non possono fallire.

Non può fallire nemmeno il Crotone che è ultimo con 12 punti a -8 dalla salvezza. Ai Pitagorici serve un vero miracolo per mantenere la categoria, così come serve un miracolo per vincere a Torino.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Crotone

Per Pirlo problemi a centrocampo dove dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot e dell’infortunato Arthur. Favorito a questo punto Aaron Ramsey dal 1′ sull’esterno di sinistra, ma occhio anche alla possibilità di vedere il giovane Fagioli in quel ruolo. Nel mezzo, invece, sarà confermato Bentancur al fianco di McKennie, mentre sulla destra giocherà Chiesa. In difesa tornerà la coppia Demiral-De Ligt al centro con Danilo ed Alex Sandro sulle corsie laterali, mentre Buffon giocherà in porta. In attacco confermato il tandem Kulusevski-Ronaldo.

Stroppa potrebbe optare per un cambio modulo in vista di domani. Il Crotone dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2 con Cordaz tra i pali, Rispoli, Djidji, Golemic e Reca a comporre il muro difensivo, a centrocampo Petriccione sarà il regista con Molina e Vulic ai suoi lati, mentre sulla trequarti si muoverà Messias dietro alla coppia formata da Ounas e Di Carmine.

Probabili formazioni Juventus-Crotone

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Djidji, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine. All. Giovanni Stroppa

Dove vedere Juventus-Crotone in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Crotone, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Crotone in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Crotone utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Crotone

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Crotone in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Crotone

Sono solo 7 i precedenti tra Juventus e Crotone con cinque vittorie bianconere e due pareggi. Le squadre si sono affrontate tre volte a Torino ed in tutte e tre le occasioni la Juventus è uscita vincitrice.

L’ultimo incontro è stato il 26 Novembre del 2017 con la Juventus che si impose con un netto 3-0. E sempre con un 3-0 a favore dei bianconeri terminò l’incontro del 21 Maggio 2017, mentre in Serie B nel 2007 la Vecchia Signora trionfò 5-0.

Il Crotone non ha mai segnato in casa della Juventus ed anche le statistiche dicono che ci vorrà un vero miracolo per vincere allo Stadium. I PItagorici hanno ottenuto solo 2 punti lontano dallo Scida, con due pareggi e ben 9 sconfitte in 11 trasferte, l’ultima persa pesantemente 4-0 sul campo del Milan.

La Juventus, invece, in casa ha lasciato punti solo contro Fiorentina, Verona ed Atalanta, ottenendo 7 vittorie in 10 partite casalinghe. I bianconeri sono chiaramente favoriti, ma non dovranno entrare in campo pensando di aver già vinto.

