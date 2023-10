Juventus che stile, fiducia a Fagioli: contratto rinnovato con aumento

Nicolò Fagioli sta scontando la squalifica per le note vicende delle scommesse illegali. La Juventus è presente ed è vicina all’uomo e come attestato di fiducia è pronta a rinnovare il contratto con tanto di aumento

Nicolò Fagioli, centrocampista Juventus, squalificato per la vicenda scommesse – StadioSport.it

La Juventus attuale cerca in tutti i modi di emulare quella passata, non solo per ritornare a vincere, ma per essere di nuovo protagonista fuori dal rettangolo di gioco con il suo “stile”. In passato infatti lo stile bianconero significava eleganza, ironia soprattutto grazie all’indimenticabile Avvocato.

Lo stile Juventus ultimamente è un brand in decadenza. Nella passata stagione il caso plusvalenze, con tanto di patteggiamento, ha portato grandi cambiamenti in società. Andrea Agnelli si è dimesso ed è sparito ed rimasto il solo John Elkann come filo conduttore del nonno e di tutta la dinastia di una famiglia che da oltre 100 anni è innamorata della Vecchia Signora.

100 years of the Agnelli Family and Juventus, an inseparable bond. A century of emotions, gratitude and thanks.



Cent'anni d'amore 🤍🖤



July 24, 1923 – July 24, 2023 #Agnelli #Juventus pic.twitter.com/8LeAX5owxj — JuveFC (@juvefcdotcom) July 24, 2023

John Elkann designato dall’Avvocato come suo successore

Il prescelto dell’Avvocato, vale a dire John Elkann, sta dettando le linee guida per ritornare ad essere protagonisti nel mondo calcistico e non solo. La Juventus nel patteggiare ha dimostrato di voler collaborare e svoltare, lasciando il passato, Andrea Agnelli, alle spalle. Nella festa dei 100 anni di proprietà Agnelli infatti mancavano diverse celebrità bianconere.

Celebrare i 100 anni di connubio fra Famiglia Agnelli e #Juventus senza Moggi, Giraudo, Bettega ed Andrea Agnelli è una festa a metà. pic.twitter.com/9Cf8DmPsDL — Nicola Negro (@nicolanegro) October 10, 2023

Un segnale del ritrovato stile Juventus lo si può cercare e trovare nella vicinanza al giocatore Nicolò Fagioli, squalificato per le scommesse illegali.

Juventus, Fagioli rinnovo di contratto fino al 2028 nonostante la squalifica

Nicolò Fagioli è stato squalificato per 7 mesi dopo aver patteggiato con la Procura Federale per le vicende delle scommesse illegali. Il suo rientro in campo con la maglia della Juventus è previsto il 19 maggio, giusto in tempo per il finale della stagione.

La Juventus ha mostrato grande vicinanza ed ha piena fiducia nell’uomo e nel calciatore. Secondo la Gazzetta dello Sport presto il club bianconero gli farà firmare un prolungamento di contratto fino al 2028 con tanto di aumento. Per Fagioli che continua ad allenarsi con la squadra un attestato di fiducia, ma un grande segnale, in stile vintage di Vecchia Signora.