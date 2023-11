Juventus-Cagliari, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Domani bisogna vincere per mantenere i punti di vantaggio sulle altre, davanti non ho ancora deciso chi giocherà.”

La Juventus vuole assolutamente continuare la propria striscia di risultati utili consecutivi messi a segno nelle ultime 6 giornate nelle quali sono arrivate 5 vittorie e un pareggio. I bianconeri sono alla ricerca del successo contro il Cagliari per continuare a restare aggrappati all’Inter capolista e coltivare il sogno scudetto.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigila del match contro il Cagliari: “Domani vincere è importante per chiudere il ciclo prima della sosta e poi anche per la classifica, perchè per noi i punti di domani serviranno per mantenere il vantaggio sulle altre. Domani sarà una gara molto importante, il Cagliari viene da tre vittorie di seguito, è una squadra molto pericolosa, ha Ranieri in panchina e questo sicuramente non ti dà vantaggio. Bisognerà essere, dunque, compatti e avere molta pazienza.”



Il tecnico ha poi continuato sul capitano e sui giovani: “I leader del futuro li vedremo col tempo, non è l’allenatore a decidere il leader, questo si decide da solo all’interno dello spogliatoio. Domani il campitano sarà Locatelli, fresco di rinnovo, quindi gli diamo un bel premio.”



Sul turnover in porta “In porta continuerà a giocare Szczesny. Quest’anno purtroppo non avendo le coppe c’è più tempo di recupero e quindi per Perin, che ormai è diventato un portiere di alto livello, sarà un anno difficile perché sarà costretto a giocare un po’ meno.”

Sul gruppo: “Il calcio non è una scienza esatta, tutte le annate sono diverse. Quello che posso dire è che i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, sapendo che siamo solo ad inizio stagione e bisogna continuare così. Dopo la sosta sicuramente torneranno Weah e Alex Sandro, ma non credo Danilo.”

Sul ritorno di Del Piero in società “Queste sono cose che non riguardano me, ma sono decisioni che prende la società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a tutti quelli che lavorano all’interno della Continassa, poi la società decide sul da farsi altrove.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Vlahovic e Chiesa: “Davanti devo ancora decidere, stanno tutti e quattro bene e non è facile. Il fatto che sia chi gioca dal primo che chi entra in partita in corso dia il suo contributo è molto importante.”