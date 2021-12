Juventus-Cagliari, Allegri: “De Ligt? Il suo prossimo passo è segnare”

Juventus-Cagliari, le parole di mister Allegri nella conferenza pre match: “De Ligt? Il suo prossimo passo è segnare. Niente più passi falsi in casa”.

Chiudere bene l’anno e concentrarsi sui mesi clou della stagione: Massimiliano Allegri catechizza la sua Juventus, che domani sarà di scena contro il Cagliari, all’Alianz Stadium, per l’ultima partita del 2021:

“È delicata l’ultimo dell’anno perché ci sono le vacanze, tutti pensano ai regali e a fare le valigie, invece conta solo il Cagliari che è una squadra che come valori tecnici non merita la classifica che ha. Servirà una partita di grande attenzione, aggredendo la gara perché non possiamo permetterci un altro passo falso in casa“.

Il Cagliari “Se vedo gli attaccanti, sia Keita sia Joao Pedro sia Pavoletti sono tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù. A metà campo anche sono bravi“.

La conferenza stampa verte su De Ligt, che ha scatenato un caso in settimana dopo le parole del suo agente, Mino Raiola, al giornale olandese Nrc. Il difensore è tra i giocatori più pagati della rosa, con i suoi 8 milioni, e a Bologna ha mandato un chiaro segnale alla società: vuole vincere.

“Raiola ha detto che De Ligt è pronto per un altro passo? Sì, quello di domani di far gol. Non ho sentito l’intervista. Posso dire che De Ligt sta crescendo, ha fatto buone partite, a 22 anni può solo crescere perché deve essere questo l’obiettivo. Sul mercato poi chi vivrà vedrà”.

Riguardo alla formazione di domani, Allegri fa la solita conta degli indisponibili: “Quelli che sono andati a Bologna si trasferiscono allo Stadium. De Sciglio e Bentancur stanno bene, domani valuterò perché abbiamo anche Cuadrado diffidato. Locatelli ha giocato tanto, Arthur è rientrato, quindi domani deciderò chi giocherà“.

Chi dovrebbe giocare, invece, è Moise Kean, che proprio al Bologna segnò il primo gol in Serie A, quando aveva 17 anni: “Domani dovrebbe giocare, sono contento come ha giocato a Bologna perché si è messo a disposizione della squadra. Sono contento anche degli altri e della voglia di migliorare per recuperare punti in classifica“.

Tra i convocati anche: “Dybala, Chiesa, Chiellini. Ramsey va ancora valutato”.

Non è il tempo di fare bilanci: “Intanto cerchiamo di vincere domani, poi il 28 febbraio si potrà dire se siamo in lotta per le prime quattro posizioni o se saremo distaccati. In questi due mesi abbiamo molto da fare perché ci giochiamo la stagione. Ma la stagione passa dalla partita di domani, se no vanifichiamo la vittoria di Bologna. Stiamo meglio fisicamente, servirà un’altra partita da squadra. La situazione di classifica come questa a fine febbraio? Sarebbe ottima. Mi trovo bene quest’anno, mi sto divertendo e sono tornato più giovane. Non si tratta di ricostruire, ma sono giocatori diversi da quelli che ho avuto. La stessa cosa mi è successa al Milan, dopo che sono andati via i “vecchiarelli”, i campioni, ho dovuto lavorare con i nuovi. Piano piano miglioreremo e crescerà l’autostima”.

Chiusura sul rinnovo di Dybala: “Rinnovo Dybala? Non ho parlato con la società del suo contratto, so che c’è stato un incontro con il suo procuratore. So che stanno parlando come è giusto che sia, c’è stata una investitura importante su Paulo. Domani non giocherà, perché è inutile prendersi dei rischi”.

