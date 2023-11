Juventus-Cagliari 2-1, dichiarazioni post partita, Allegri “Vincere le parite non è facile, con l’Inter sarà una gara molto bella, gli attaccanti devono restare sereni.”

La Juventus si impone anche sul Cagliari per 2-1 grazie alle reti di Bremer e Rugani. Con questo successo i bianconeri volano momentaneamente in vetta alla classifica con 29 punti in attesa dell’Inter domani.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Stasera i ragazzi sapevano che in base a come era messo il Cagliari bisognava passare alla difesa a 4, soprattutto per la costruzione da lì poi abbiamo avuto qualche vantaggio in più, le gambe iniziavano a girare meglio e trovavamo un po’ più di intensità nei passaggi e di spazi.”



Il tecnico ha poi continuato: “Vincere le partite non è semplice, altrimenti si verrebbe tutti allo stadio e si vincerebbe sempre 3-0, ma non è così. Oggi sul 2-0 avevamo il controllo della partita, dopo l’1-0 abbiamo sbagliato 4 palloni perchè non giravamo il gioco, poi abbiamo preso un gol su un contropiede nato da un calcio piazzato nostro perché loro hanno dei giocatori molto veloci.”



Su Juventus-Inter: “Più che scontro diretto è Juventus-Inter che sarà una bellissima partita. Essere in testa alla classifica a più due dall’Inter nessuno se lo aspettava, quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno uno spirito straordinario. L’Inter è la favorita per lo scudetto, adesso ancora di più perché Milan e Napoli stanno ritardando, loro sono costruiti da molti anni per vincere il titolo e quest’anno sono la favorita numero uno.”

Sul Rugani: “ Dopo 12 partite è la prima volta che la squadra prende gol quando lui è in campo. Il campionato è lungo, non tutti i giocatori durante la stagione mantengono la stessa condizione, quindi la titolarità cambierà di partita in partita. Un esempio lampante di condizione è Kean che in questo momento qui sta meglio di Vlahovic, mentre fra 15 giorni uno starà meglio dell’altro.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sui mancati gol degli attaccanti: “Gli attaccanti devono rimanere sereni, perché comunque all’inizio ci hanno portato in una buona condizione di classifica con i gol di Chiesa e Vlahovic che ne hanno fatti 4 per uno. Ci sono momenti in cui gli attaccanti non fanno gol ed è lì che difensori e centrocampisti devono sopperire.”