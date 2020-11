Juventus-Cagliari 2-0, Pirlo: “Abbiamo dominato bene il gioco, ci serviva una partita così. Mi sono piaciuti tutti”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei suoi per 2-0 sul Cagliari. Il tecnico bianconero si è mostrato molto soddisfatto del risultato e soprattutto della prestazione dei suoi giocatori.

Ritorno in campo con vittoria per la Juventus che nella nona giornata di Serie A ha battuto 2-0 il Cagliari all’Allianz Stadium.

I bianconeri hanno giocato una grande partita, dominando in lungo ed in largo e creando molte occasioni. A decidere la sfida è stata una doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale di primo tempo, con il portoghese a segno al 38′ ed al 42′.

Una partita che ha lasciato davvero soddisfatto Andrea Pirlo che dopo questa sosta aveva chiesto alla squadra di cambiare marcia e lo ha fatto. Il tecnico bianconero ha dichiarato come sia stata una partita dove la Juventus è stata sempre padrona dall’inizio alla fine: “Gli interpreti possono cambiare, ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Abbiamo dominato bene il gioco, ci serviva una partita così“.

Cristiano Ronaldo ha fatto la parte delle leone, ma è stata tutta la Juventus ad aver giocato un’ottima gara e lo stesso Pirlo ha rimarcato come nessuno sia stato insufficiente: “Mi sono piaciuti tutti, quando si rientra dalla sosta è sempre difficile, ma noi siamo entrati con lo spirito giusto dal primo minuto. Abbiamo tanti giocatori in rosa in grado di dare strappi alla partita”.

A centrocampo, chi si è mosso molto bene è stato Arthur. L’ex Barcellona ha toccato tantissimi palloni e Pirlo ha sottolineato l’importanza del brasiliano all’interno della Juventus: “Per noi è un giocatore molto importante, che ci dà sicurezza. L’importante è giocare la palla a due tocchi e molto velocemente: quando ti diverti i giocatori prendono sicurezza”.

Come detto, chi si è rivelato davvero decisivo è stato Cristiano Ronaldo che continua a fare la differenza nonostante ciò che dica la sua carta di identità. Anche Pirlo è contento del fuoriclasse portoghese ed ha ammesso di essere rimasto impressionato dal campione di Madeira, rivelando cosa lo abbia colpito di più: “La sua disponibilità e il suo impegno: solo quando sei un campione raggiungi certi risultati. Consigli? Quello di continuare così”

