Juventus: Bonucci annuncia il ritiro

Juventus: Ufficiale Bonucci annuncia il ritiro dal calcio giocato nel 2024

Leonardo Bonucci ha annunciato il ritiro dal calcio giocato in un’intervista pubblicata sul canale youtube della Juventus, subito dopo l’elogio che la società bianconera aveva fatto nei confronti del difensore bianconero, con un video commemorativo delle 500 presenze raggiunte con la maglia della Juventus.

L’addio di Bonucci sembra anche inevitabilmente legato al contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2024, al termine del quale il difensore avrà 37 anni. Bonucci si è espresso in merito al proprio ritiro proprio nel corso del intervista dichiarando: “Sin da piccolo avevo il sogno di vestire la maglia di un club come la Juventus e riuscirci per 500 volte significa aver fatto la storia di questo club e questo per me è motivo d’orgoglio. Vivere questa maglia è stato come vivere per 12 anni un sogno.“

Resterà da capire se la Juventus deciderà di trattenere Bonucci all’intero del proprio assetto societario, offrendogli un ruolo da dirigente, come già successo in altre società italiane con le proprie bandiere. Sarà anche interessante vedere come i bianconeri si muoveranno sul mercato per sostituire la vecchia gloria juventina nel migliore dei modi, il nome più in voga sembra essere quello dell’atalantino Scalvini.