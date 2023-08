Juventus-Bologna, l’arbitro Di Bello sarà fermato: 2 mesi di stop per il rigore negato

Continuano le polemiche sull’operato dell’arbitro Marco Di Bello nella partita tra la Juventus e il Bologna. La mancata concessione del rigore su fallo dello juventino Iling jr. su Ndoye, costerà alla giacchetta di Brindisi, 2 mesi di stop.

Siamo solo alla 2ª giornata di campionato che gli arbitri sono già entrati nell’occhio del ciclone. In Milan-Torino, l’arbitro Mariani dopo esser stato richiamato al Var da Irrati ha concesso un “rigorino” a favore dei rossoneri molto discutibile per un tocco di mano fortuito del difensore granata Buongiorno. Secondo il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport per questo errore il designatore Rocchi avrebbe deciso per una breve sospensione, due-tre settimane, niente a confronto a quello che potrebbe toccare a Di Bello.

Ebbene si, Di Bello, in Juventus-Bologna secondo l’Aia, l’ha combinata davvero grossa. Ma non sarà l’unico a pagare, anche Francesco Fourneau al Var sarà fermato. Al telefono con l’Ansa, i vertici dell’Aia avrebbero così commentato: “Il rigore non concesso al Bologna per il fallo dello juventino Iling jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala Var. Lo sbaglio è chiaro”.

Di Bello convinto: arrivano insieme sulla palla

L’episodio del mancato rigore negato al Bologna contro la Juventus ha letteralmente mandato su tutte le furie la panchina felsinea, da Tiago Motta, a Di Vaio, fino all’intervento dell’a.d Fenucci ai microfoni di Dazn nel dopo partita: “Un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria che era ormai certa a quel punto visto che c’erano rigore ed espulsione”.

Per l’arbitro Di Bello, il contatto tra Iling jr. e Ndoye non era da rigore, perché sono arrivati insieme sulla palla. Una decisione che non è piaciuta per niente ai vertici dell’Aia, che secondo il Corriere dello Sport porterà alla sospensione dell’arbitro della sezione di Brindisi per almeno 2 mesi.

Nel match d’esibizione tra Juventus e Bologna inserito nella 2^ giornata di campionato, memorabile performance dell’arbitro Di Bello. Iling-Junior atterra Ndoye che sta segnando a porta vuota ma l’arbitro invece di dare rigore al Bologna (già in vantaggio per 1-0) ed espellere… pic.twitter.com/daq5tMEMvI — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 27, 2023

Un Di Bello che avrà una sospensione così suddivisa: resterà fermo per due turni, poi tornerà nel ruolo di IV uomo, poi passerà al Var e quindi ricomincerà ad arbitrare con una gara di Serie B prima di essere designato nuovamente per una partita di Serie A.

Non solo arbitro Di Bello nel mirino, anche l’uomo Var dovrebbe essere sospeso. Per Fourneau dovrebbe arrivare una sanzione meno pesante. La verità che siamo solo all’inizio e i vertici arbitrali sono comunque furibondi. Errori di questo tipo non sono tollerabili.