Juventus-Bologna Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 24-01-2021

Juventus-Bologna, partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Pirlo potrebbe far riposare Chiellini, Mihajlovic con il miglior undici possibile.

Domani alle ore 12:30 la Juventus ospita il Bologna all’Allianz Stadium nella partita che vale la diciannovesima giornata di Serie A.

La vittoria in Supercoppa contro il Napoli per 2-0 ha ridato morale ai bianconeri che ora si rituffano in campionato per tentare una clamorosa rimonta scudetto come accaduto già qualche anno fa. La Juventus non può permettersi un altro passo falso, anche perché in questo caso vorrebbe davvero dire addio allo scudetto.

Dall’altro lato ci sarà un Bologna che è ancora a caccia di una vittoria contro una big del campionato. I felsinei hanno perso contro Milan, Lazio e Napoli in maniera dignitosa, ma si sono fatti travolgere da Inter e soprattutto Roma. Andare a vincere a Torino non sarà semplice, ma il Bologna vuole regalarsi un successo storico.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Bologna

Pirlo al momento dovrà fare ancora a meno di De Ligt e Alex Sandro e potrebbe rinunciare a Chiellini per dargli un po’ di riposo. Sarà solito 4-4-2 per la Juventus con Szczesny tra i pali, Danilo e Bonucci a fare da centrali di difesa con Cuadrado e Frabotta sulle corsie laterali, Arthur e Rabiot ad agire a centrocampo, mentre McKennie e Bernardeschi si muoveranno sugli esterni. In attacco toccherà ancora a Morata e Cristiano Ronaldo.

Mihajlovic, ad eccezione degli infortunati Medel e Santander, ha tutti a disposizione. Il Bologna si disporrà con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks a comporre il muro difensivo, Schouten e Domiguez saranno i due mediani mentre in posizione più avanzata Orsolini, Soriano e Vignato si muoveranno alle spalle dell’unica punta che sarà Musa Barrow.

Probabili formazioni Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Frabotta; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, C. Ronaldo. All. Andrea Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Sinisa Mihajlovic

Come vedere Juventus-Bologna in Diretta tv e Streaming Live

Juventus-Bologna, partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 12:30. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Juventus-Bologna sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Bologna

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Bologna

I precedenti a Torino tra Juventus e Bologna parlano nettamente a favore dei bianconeri. La Vecchia Signora ha vinto 51 delle 86 partite disputate in Piemonte, sono stati ben 29 i pareggi, mentre i felsinei si sono imposti solo in 6 occasioni.

L’ultima vittoria del Bologna in casa della Juventus risale al 26 Febbraio 2011 quando i rossoblu si imposero 2-0 con una doppietta di Marco Di Vaio. Poi sono arrivate 8 sconfitte nelle ultime nove partite disputate in casa bianconera.

Anche le statistiche dicono che la partita per il Bologna sarà molto proibitiva. In casa, la Juventus ha lasciato i 3 punti solo contro la Fiorentina e pareggiato solo contro Verona ed Atalanta, mentre in trasferta il Bologna ha vinto solo 1 delle sue 9 partite.

Il successo lontano dal Dall’Ara manca al Bologna ormai da tre mesi, con l’ultima vittoria data 22 Novembre a Marassi contro la Sampdoria. Poi sono arrivate 2 sconfitte e 3 pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS