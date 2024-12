Juventus-Bologna, dove vedere il match valido per la 15ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 07 dicembre alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Bologna, 15° giornata di Serie A

Juventus-Bologna. Con il pareggio per 1-1 di domenica sera salgono ad 8 quelli ottenuti dalla Juventus in questo campionato. Un po’ troppi se vuole ambire a cucirsi sul petto uno scudetto che manca da quattro anni ormai. Al netto delle emergenze in avanti, le attenuanti ci sono, ma il fatto che subisca una rete in pieno recupero, realizzata su contropiede dei salentini, è indice di qualcosa che non funziona correttamente.

La formazione di Thiago Motta è ancora alla ricerca di un equilibrio di gioco, in entrambe le fasi. Le defezioni, in tal senso, non hanno aiutato. Il processo di aggiustamento del gioco bianconero ha ancora margini di miglioramento, un ritardo è plausibile. I tifosi della Vecchia Signora sperano che non si prolunghi troppo, visto che ormai siamo al giro di boa della stagione.

Il tecnico dei bianconeri, più che sulla rete subita, si è soffermato sugli errori commessi complessivamente dalla sua squadra. Il calo subito nella ripresa, lento ed inesorabile, dopo un buon primo tempo. Ora devono pensare alla prossima partita, guardare agli errori commessi ed evitare che si ripetano in futuro.

Juventus-Bologna. La sfida che l’attende sabato prossimo non è delle più agevoli, visto che il Bologna è reduce da tre vittorie consecutive. La formazione emiliana viaggia rapida, il suo mister pare abbia trovato l’equilibrio giusto. Ovviamente sto parlando del campionato, mentre in Champions sembra essere condannata all’esclusione dalla fase ad eliminazione diretta. Il prossimo turno potrebbe rivelarsi decisivo sotto questo aspetto.

La squadra guidata da Italiano ha vinto quattro delle ultime cinque sfide disputate. L’unica nota stonata è stata la sconfitta subita all’Olimpico con un netto 3-0 da parte della Lazio. Ma, comunque, si vede pienamente il lavoro che sta svolgendo, i miglioramenti in fase offensiva, l’acquisizione di una mentalità propositiva e costruttiva.

Dove vedere Juventus-Bologna in diretta TV e streaming:

Data: 07 dicembre

07 dicembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Bologna match della 15° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Bologna in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Bologna è a cura di Riccardo Mancini, affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Bologna, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

