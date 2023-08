Juventus-Bologna 1-1, dichiarazioni post partita, Landucci “Io non commento le decisioni arbitrali, primo tempo fatto male, nel secondo abbiamo cercato di vincerla.”

La Juventus non va oltre l’1-1 all’Allianz Stadium contro un ottimo Bologna. I bianconeri mancano, dunque, il primo successo dinanzi al proprio pubblico e restano fermi a 4 punti totalizzati in due partite disputate.

Marco Landucci ha presenziato in conferenza stampa al posto di Max Allegri, dopo che il tecnico toscano è stato vittima di un leggero malore nel pre-partita. Queste le parole del tecnico in seconda bianconero “Massimiliano ha avuto un piccolo malore ma nulla di grave. Sulla partita nel primo tempo siamo partiti un poò contratti abbiamo avuto qualche difficoltà a muovere la palla velocemente, forse abbiamo anche un po’ risentito del fatto che era la prima partita in casa, volevamo un spaccare il mondo e in questi casi bisogna mantenere sempre la calma. Dobbiamo dire però che nel secondo tempo ci siamo ripresi, peccato per il gol di Vlahovic al 51° che poteva essere determinante ai fini della rimonta.”



Il tecnico ha poi continuato sull’atteggiamento in campo “Sull’ 1-1 abbiamo rischiato molto perchè volevamo vincerla, abbiamo messo un attaccante in più e abbiamo tolto un centrocampista, prendendoci i dovuti rischi, questa è una risposta importate per far capire che la nostra mentalità c’è.”



Sul rigore non concesso al Bologna “Io faccio come Thiago Motta, non commento, perché in questi casi c’è un arbitro che ha preso la propria decisione e come facciamo sempre noi accettiamo le decisioni arbitrali e andiamo avanti.”



L’allenatore in seconda ha poi concluso “Abbiamo sofferto il Bologna perché loro marcavano a uomo, poi noi ci accentravamo troppo, non giravamo palla e non allargavamo il gioco, questi sono stati i dettagli che stasera sono mancati.”