Juventus, Bentancur positivo al Coronavirus: è asintomatico

Brutte notizie in casa Juventus: Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Coronavirus. Il club bianconero comunica che l’uruguaiano è in isolamento e sta bene.

La notizia della positività di Rodrigo Bentancur è una notizia che fa male, in casa Juve, a due giorni dalla delicata sfida di campionato con la Lazio di Simone Inzaghi. Alla lunga lista di indisponibili, che conta già Bonucci, Chiellini, De Ligt, Arthur e Dybala, si aggiunge anche l’uruguaiano che, stando a quanto comunicato dal club torinese attraverso il suo profilo Twitter, sarebbe risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra.

Una mazzata tremenda per Andrea Pirlo che, in vista del match di sabato contro i biancocelesti, perde un altro tassello del suo centrocampo. A disposizione del tecnico bresciano restano infatti solo Rabiot, Ramsey e McKennie che dovranno rimboccarsi le maniche e riempire i buchi lasciati incolpevolmente dai compagni.

In pochi giorni la Vecchia Signora si gioca quindi una buona fetta di stagione. Una vittoria contro Immobile e compagni non solo permetterebbe ai bianconeri di sperare ancora nello scudetto, ma darebbe una bella iniezione di fiducia ad un gruppo che martedì sera sarà chiamato ad una super prestazione per rimontare il Porto e accedere ai quarti di finale di Champions League. L’impresa è difficile, considerate le numerose assenze, ma la Juventus ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Questo, ad ogni modo, il comunicato attraverso il quale la società di Andrea Agnelli ha comunicato la positività di Bentancur:

Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra.

