Pronostico e quote Juventus-Lazio, 26° giornata Serie A 06-03-2021.

Pronostico e quote Juventus-Lazio: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium i biancocelesti di Simone Inzaghi.

Consolidato il 3° posto in classifica, in coabitazione con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad ospitare, nell’anticipo serale della 26° giornata di campionato in Serie A, in programma sabato alle 20:45, la Lazio di Simone Inzaghi che, in attesa di capire come evolverà la situazione riguardante la mancata disputa dell’incontro col Torino, giunge all’Allianz Stadium con la voglia di riavvicinarsi alle zone europee dopo l’inaspettata sconfitta subita a Bologna sabato scorso.

I biancocelesti, ora come ora, sono infatti fuori da tutto e con un distacco di 4 punti dalla zona Europa League e uno di 6 dalla zona Champions, non possono permettersi ulteriori passi falsi che minino il percorso verso un posto in Europa. Dal canto loro, i bianconeri, che credono ancora nello scudetto, puntano a portare avanti la loro striscia di 3 risultati utili consecutivi che li ha visti vincere contro Crotone e Spezia e pareggiare col Verona.

Una vittoria contro i capitolini non solo porterebbe la Vecchia Signora a -1 dal secondo posto del Milan, ma le darebbe anche una grande iniezione di fiducia in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto in programma martedì, sempre all’Allianz Stadium, alle ore 21:00.

Pronostico Quote 1 1.85 2 4.20 Over 2.5 1.70

Pronostico e quote Juventus-Lazio: 1 quotato 1.85 e 2 quotato 4.20 su Eurobet.

Juventus-Lazio è match sicuramente difficile da pronosticare. I bianconeri, come detto, arrivano da tre risultati utili consecutivi, mentre i biancocelesti hanno perso le ultime due partite disputate contro Bayern Monaco e Bologna. L’ago della bilancia pende leggermente a favore della squadra di Andrea Pirlo che, sebbene priva di giocatori importanti come Dybala, Bonucci, Chiellini ed Arthur, appare sicuramente più in palla di quella di Simone Inzaghi che forse deve ancora riprendersi del tutto dalla brutta batosta casalinga subita in Champions lo scorso 23 febbraio.

Immobile e compagni sono avversari indubbiamente temibili, ma per il match di dopodomani vediamo favorita la Juventus la cui vittoria (segno 1) è quotata 1.85. Il successo dei laziali (segno 2) è dato invece a 4.20. Buone alternative potrebbero essere anche il GG fissato a 1.65 e il GG+Over 2.5 quotato 2.00.

Pronostico e quote Juventus-Lazio, 26° giornata Serie A 06-03-2021: le classiche

1: 1.85

X: 3.65

2: 4.20

Over 2.5: 1.70

Under 2.5: 2.02

GG: 1.65

NG: 2.10

Probabili formazioni Juventus-Lazio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.









©RIPRODUZIONE RISERVATA

