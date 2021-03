Juventus-Benevento Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 21-03-2021

Juventus-Benevento, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252 del satellite) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Pirlo ritrova Bentancur, ma ha ancora tante assenze, Inzaghi senza Schiattarella e Glik

Domani alle ore 15:00 la Juventus ospita all’Allianz Stadium il Benevento nella partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono dall’ottimo successo di Cagliari e tre vittorie consecutive ed ora vogliono arrivare alla sosta centrando un altro successo. La Juventus sa che è chiamata a vincerle tutte per poter avere delle chance di giocarsi lo scudetto con l’Inter e non intende commettere altri passi falsi.

Dall’altro lato ci sarà un Benevento che non trova la vittoria dal 6 Gennaio scorso (successo per 2-1 a Cagliari ndr.) e che ha perso 3 delle ultime 5 partite. I sanniti sono invischiati nella lotta per non retrocedere e, nonostante sia difficile, cercheranno l’impresa a Torino.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Benevento

Pirlo ha recuperato Bentancur, guarito dal Covid-19, ma dovrà fare a meno di tanti giocatori come lo squalificato Cuadrado e gli infortunati Alex Sandro, Demiral, Dybala e Ramsey. C’è Buffon che farà rifiatare Szczesny in porta, in difesa la coppia centrale sarà composta da De Ligt e Bonucci, con Danilo e Bernardeschi sulle corsie laterali. A centrocampo Rabiot affiancherà Arthur nel mezzo, mentre Chiesa e Kulusevski agiranno sugli esterni. In attacco scelte obbligate con Morata al fianco di Cristiano Ronaldo.

Due assenze importanti per Inzaghi che dovrà rinunciare a Glik e Schiattarella, entrambi squalificati. Sarà 3-5-2 per il Benevento con Montipò tra i pali, Tuia, Caldirola e Barba comporranno il tridente difensivo, Hetemaj, Viola e Ionita saranno gli interni di centrocampo con Tello ed Improta a muoversi sugli esterni. In avanti Lapadula farà coppia con Caprari.

Probabili formazioni Juventus-Benevento

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Caprari. All. Filippo Inzaghi

Dove vedere Juventus-Benevento in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Benevento, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252 del satellite) per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Benevento in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Benevento utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Benevento

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Benevento in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Benevento

Juventus e Benevento si sono incontrate a Torino solo una volta nella stagione 2017-2018 che rappresentò la prima storica stagione delle Streghe in Serie A. A vincere furono i bianconeri che si imposero in rimonta coi col di Higuain e Cuadrado, mentre per i sanniti a segno andò Ciciretti.

In totale, negli unici tre incontri disputati, il Benevento non ha mai vinto e quest’anno ha ottenuto in casa uno storico primo punto contro la Juventus. Tuttavia, portare via punti dall’Allianz Stadium sarà complicatissimo, con la Vecchia Signora che sbaglia pochissimo (10 vittorie in 13 partite di campionato) e che ora ha solo l’obiettivo di provare a vincere il campionato.

Lontano dal Vigorito, invece, il Benevento ha racimolato solo 15 punti su 39 disponibili, con 4 vittorie in 13 partite, poi 3 pareggi e 6 sconfitte.



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS