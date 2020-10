Juventus-Barcellona Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 28-10-2020

Juventus-Barcellona, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in chiaro su Canale 5 ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, NowTv e Mediaset Play.

Domani alle ore 21:00 all’Allianz Stadium andrà in scena la grande sfida tra Juventus e Barcellona, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

I bianconeri hanno steccato nuovamente in campionato, pareggiando 1-1 contro il Verona e vorranno certamente ritrovare il sorriso battendo un avversario di grandissimo prestigio. Ma anche i blaugrana hanno i loro buoni motivi per venire a vincere a Torino.

Nel weekend, infatti, il Barcellona è stato sconfitto 3-1 dal Real Madrid al Camp Nou nel Clasico e vorrà di sicuro rialzare la testa. La partita si prospetta vibrante ed equilibrata, con le due squadre che cercheranno entrambe di portare a casa tre punti pesantissimi per decidere le gerarchie del proprio girone.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Barcellona

Aspettando l’esito del tampone per Cristiano Ronaldo e con un Bonucci più fuori che dentro, Pirlo potrebbe essere propenso a cambiare modulo domani sera. La Juventus potrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con Demiral e Danilo a comporre la coppia centrale di difesa e con Cuadrado e Frabotta sulle fasce, considerata anche le assenze di Chiellini, De Ligt, ed Alex Sandro. A centrocampo Bentancur e Rabiot sono i principali indiziati per indossare la maglia da titolare, mentre sugli esterni si muoveranno Chiesa e Kulusevski. In avanti, se Ronaldo sarà out, giocheranno Morata e Dybala.

Non sorride neanche Koeman che per questa grande sfida dovrà fare a meno degli infortunati Coutinho, Ter Stegen ed Umtiti, oltre che dello squalificato Piqué. Per il Barça sarà 4-2-3-1 con l’ex bianconero Neto a sostituire il portiere tedesco, mentre Piqué sarà sostituito dal giovane Araujo che farà coppia con Lenglet. Sulle fasce recuperato Jordi Alba che riprenderà il suo posto sulla sinistra, mentre a destra agirà l’ex Ajax Dest. In mediana spazio alla qualità di Busquets e di De Jong a cui sarà affidata la costruzione della manovra, in avanti l’unica punta sarà Leo Messi assistito alle spalle da Trincao, Pedri ed Ansu Fati.

Probabili formazioni Juventus-Barcellona

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Ronald Koeman

Dove vedere Juventus-Barcellona in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Barcellona, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport ed in chiaro su Canale 5 per tutti

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Barcellona in diretta streaming live. Inoltre sarà possibile seguire la partita anche sul servizio streaming gratuito Mediaset Play

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Barcellona utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Barcellona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Barcellona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Barcellona

A Torino ci sono solo quattro precedenti tra le due formazioni e sorridono alla Juventus che è imbattuta contro il Barcellona, con 1 vittoria e 3 pareggi. L’ultimo confronto fu nella fase a gironi dell’edizione del 2017, con le squadre che pareggiarono 0-0.

I tifosi della Juventus ricorderanno molto bene, invece, la grande ed unica vittoria contro i blaugrana ottenuta ai quarti di finale della Champions League 2016-2017. I bianconeri stravinsero 3-0 con doppietta di Dybala e rete di Chiellini, assicurandosi metà passaggio del turno (0-0 poi al Camp Nou ndr.).

Avrà anche steccato con il Verona, ma la Juventus ha mantenuto il proprio record positivo interno con solo due sconfitte negli ultimi due anni. Il Barcellona, invece, zoppica un po’ ma le statistiche di campionato troveranno il tempo che trovano in una sfida che si preannuncia infuocata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS