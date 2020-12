Juventus-Atalanta Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 16-12-2020

Juventus-Atalanta, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in live streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Tornano Morata ed Arthur nell’undici iniziale bianconero, Gomez ed Ilicic assenti fra i nerazzurri.

Domani alle ore 18:30 la Juventus ospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di campionato che vale la tredicesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono in un gran momento di forma, hanno vinto quattro partite di fila tra campionato e Champions League e non vogliono fermarsi. La Juventus deve restare in scia del Milan, ora a -4 dopo il pari interno dei rossoneri contro il Parma, ma avere ragione dell’Atalanta non sarà una passeggiata.

I nerazzurri hanno ritrovato il successo anche in campionato per 3-0 contro la Fiorentina dopo la vittoria di Amsterdam in Champions League e sono desiderosi di battere la Vecchia Signora. L’Atalanta vuole riavvicinarsi alla zona europea e vincere a Torino sarebbe utile per cercare di chiudere il 2020 in maniera straordinaria.

Le ultime sulle formazioni di Juventus ed Atalanta

Pochi dubbi per Pirlo che in avanti tornerà a puntare su Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, mentre Arthur sarà titolare a centrocampo al fianco di McKennie, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In difesa, la novità sarà Danilo sulla corsia di destra al posto di Alex Sandro, con il brasiliano che completerà il quartetto difensivo composto da Cuadrado, De Ligt e Bonucci a difesa della porta di Szczesny.

Gasperini dovrebbe escludere ancora Gomez dopo la panchina contro la Fiorentina, mentre sarà quasi certamente out Ilicic per un problema alla gola. Sarà solito 3-4-2-1 per l’Atalanta con Gollini in porta, Toloi, Romero e Djimsiti in difesa, De Roon e Freuler si muoveranno a centrocampo con Hateboer e Gosens sugli esterni. In avanti l’unica punta sarà Zapata con Pessina e Malinovskiy che gli daranno manforte alle spalle.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Juventus-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Atalanta, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Atalanta in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Atalanta utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Atalanta

Tra Juventus ed Atalanta a Torino si sono giocate 64 partite ed i numeri parlano chiaramente a favore dei bianconeri. La Vecchia Signora si è infatti imposta in 43 di queste partite, mentre i bergamaschi hanno ottenuto solo 4 successi, con solo 17 pareggi.

L’ultimo trionfo dell’Atalanta in casa della Juventus è lontanissimo e risale al 1989, quando la Dea passò per 1-0. Gli ultimi precedenti, però, sono confortanti per l’Atalanta che negli ultimi due anni è uscita imbattuta dallo Stadium pareggiando 2-2 lo scorso anno ed 1-1 due anni fa.

Avere ragione della Juventus in casa sua è complicatissimo, considerato che solo Roma prima ed Ajax poi sono passate allo Stadium in quasi due anni. Fuori casa, comunque, l’Atalanta ha un buon score considerato che nelle ultime 20 trasferte ha perso solamente 2 partite, vincendone 12. A Torino si profila una sfida davvero molto interessante.

