Juventus-Atalanta, dove vedere il match valido per la 28ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 10 marzo alle ore 18:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky

Juventus-Atalanta, 28° giornata di Serie A

Juventus-Atalanta. Bianconeri che sono reduci dalla sconfitta maturata sul campo intitolato a Diego Armando Maradona, pur avendo creato occasioni. La formazione di Allegri è sembrata determinata, ma ha sbagliato qualcosa in difesa, non è stata completamente attenta. Su questo aspetto il tecnico bianconero si è soffermato molto nel post-partita.

Poi se ci aggiungiamo la nota stonata dell’errore nei cambi, il gioco è fatto. L’entrata in campo di Nonge, autore del fallo che ha decretato il calcio di rigore in favore dei partenopei, è stata la cosiddetta “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Sul banco degli imputati c’è finito anche Vlahovic. L’attaccante serbo è reo di aver sbagliato almeno tre palle goal nettessime, situazioni che di solito sfrutta a dovere. Ecco il suo commento al termine della sfida:

“Troppe occasioni sprecate, passaggi di crescita. Un problema Allegri non esiste”: questo in estrema sintesi il commento dell’allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. col Napoli. “Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni buone che non abbiamo sfruttato. Sono passaggi di crescita che i ragazzi devono fare. Serve maggiore equilibrio, non andare fuori ritmo. Ma siamo secondi in classifica e abbiamo undici partite ancora da giocare per raggiungere il nostro obiettivo”.

Juventus-Atalanta. Gasperini esprime rammarico per aver perso la partita contro il Bologna in appena tre minuti di gioco. Non si può dire che la sua formazione abbia giocato male, ma paga piccole disattenzioni. Ecco le sue dichiarazioni al termine della sfida:

Quando si perde si tirano fuori tutta una serie di argomenti che io faccio fatica a rispondere. Contro questo Bologna non è facile, usciamo sconfitti ma è una partita dove ci va male nel risultato: esattamente come all’andata. C’erano tutte le condizioni per avere degli spazi: c’eravamo chiusi bene, ma la situazione del rigore è stata dove eravamo 5 contro 2. Le condizioni tattiche erano quelle ideali. Avevamo avuto delle situazioni per fare goal prima: non credo ci siano stati stravolgimenti: sono fortemente sicuro che l’Atalanta abbia creato a parte il finale. Fra gli errori giustamente gli avversari li sfruttano bene. L’ingresso di Ederson poteva dare qualche contropiede in più, ma il Bologna ha fatto molta densità».

Ora la formazione di Gasperini deve rialzare la testa per evitare di uscire fuori da un piazzamento europeo. La Champions si sta sempre più allontanando, con il Bologna avanti di cinque punti. Anche la Roma è in agguato, dato che ora l’ha scavalcata di un punto ed è pronta a contendere l’ultimo posto per la massima competizione europea.

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming:

Data: 10 marzo

10 marzo Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Atalanta, match della 28ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca diJuventus-Atalanta è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Atalanta, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Atalanta, le ultimissime

La formazione di Allegri è la coperta corta a centrocampo. Assenti Rabiot, McKennie ed Alcaraz. Pronta la soluzione, con Cambiaso nell’inedito ruolo di mezz’ala, mentre sulla fascia sarà il turno di Weah. In difesa titolari Gatti e Danilo, mentre in avanti squalifica per Vlahovic, quindi spazio per Milik dal primo minuto, con al suo fianco Chiesa.

Gasperini, a sua volta, dovrà rinunciare allo squalificato Holm sulla fascia. Al suo posto Zappacosta, mentre dall’altra parte spazio per Ruggeri. A centrocampo De Roon ed Ederson, mentre in avanti spazio per De Kateleare, con Scamacca in panchina.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.