João Félix all’Al-Nassr: il nuovo colpo targato Cristiano Ronaldo per rilanciare club e Nazionale

João Félix all’Al-Nassr: il nuovo colpo targato Cristiano Ronaldo - Immagine IA

A nemmeno 26 anni, João Félix si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta in Arabia Saudita, accettando l’offerta dell’Al-Nassr, il club dove milita Cristiano Ronaldo, ma anche – ormai – il luogo dove si prendono decisioni su misura per CR7. Un trasferimento che va ben oltre il campo e racconta molto di più: il potere crescente di Ronaldo all’interno del club, le strategie legate alla Nazionale portoghese e un piano studiato per arrivare al Mondiale del 2026 con un attacco già rodatissimo.

Da talento incompiuto a pedina strategica nel progetto saudita

Il percorso recente di João Félix è stato tortuoso: dopo una parentesi opaca al Chelsea, e un’esperienza anonima al Milan nella seconda metà della scorsa stagione, in molti si aspettavano un ritorno in patria. Il Benfica, la squadra che lo ha lanciato nel calcio europeo, aveva manifestato interesse concreto per riportarlo a casa. Ma poi è arrivato Cristiano Ronaldo, che con una semplice telefonata avrebbe ribaltato i piani: “Vieni all’Al-Nassr. Giochiamo insieme. Prepariamoci al Mondiale”. Una proposta che era più di una richiesta d’amicizia: era un progetto tecnico e politico, un segnale alla Federazione portoghese.

Ronaldo direttore sportivo ombra? I fatti parlano chiaro

Negli ultimi mesi, Cristiano Ronaldo ha rinnovato il contratto con l’Al-Nassr ottenendo poteri decisionali mai visti prima per un calciatore: non solo sulla gestione sportiva, ma anche sulla programmazione strategica del club. Dopo aver suggerito l’arrivo del tecnico connazionale Jorge Jesus, ora ha spinto per l’ingaggio di Félix, connazionale e possibile partner d’attacco nel Portogallo del futuro. La dirigenza saudita ha accontentato il suo uomo simbolo, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 52 milioni di euro, praticamente quanto investito dal Chelsea un anno prima.

Obiettivo USA 2026: Nazionale più forte con Ronaldo e Félix insieme

Il piano è chiaro: costruire una sinergia offensiva tra Ronaldo e Félix, da portare poi in Nazionale. Con il Mondiale in Nord America all’orizzonte e Roberto Martínez alla guida del Portogallo, l’intenzione è presentarsi con una coppia già rodata e in piena intesa. Per CR7, che compirà 41 anni durante la competizione, si tratta con ogni probabilità dell’ultimo Mondiale. Per Félix, potrebbe essere quello della consacrazione definitiva. Giocare insieme tutta la stagione in Saudi League permetterà loro di sviluppare meccanismi, movimenti, automatismi. Una mossa quasi da “ragion di Stato”.

L’Al-Nassr tra ambizioni sportive e geopolitica del calcio

Il club saudita, dal canto suo, ha tutto da guadagnare. L’arrivo di João Félix aumenta il tasso tecnico del reparto offensivo, migliora l’appeal internazionale della squadra e rafforza il legame con uno dei suoi simboli assoluti. Il progetto saudita, che punta a rendere la Saudi Pro League una potenza riconosciuta a livello globale, passa anche da mosse di questo tipo: acquisire stelle europee non solo per marketing, ma per costruire reali legami tra club, calciatori e strategie nazionali.

Conclusione: un’alleanza tra presente e futuro

João Félix ha scelto l’Arabia, ma lo ha fatto per rimanere nel radar del calcio che conta. Con Cristiano Ronaldo al suo fianco, dentro e fuori dal campo, ha trovato un ruolo centrale in un progetto che guarda lontano. Se sarà rinascita o ultimo tentativo di emergere, lo dirà il tempo. Ma una cosa è certa: l’Al-Nassr non è più solo un club. È diventato il quartier generale di Cristiano Ronaldo. E adesso, anche di João Félix.