Italia Under 21, convocati per Montenegro e Bosnia: ct Nicolato chiama Candela, Viti, Bove, Cambiaghi e Gaetano

L’Italia Under 21 affronterà il Montenegro venerdì 25 e la Bosnia martedì 29 marzo per gli impegni del Gruppo F di qualificazione agli Europei Under 21 in Georgia e Romania del 2023. Ecco tutti i convocati del ct Nicolato

Dopo quattro mesi dall’ultima partita, tornano gli impegni dell’Italia Under 21, che affronterà il Montenegro venerdì 25 marzo alle ore 18:30 al Gradski Stadion di Podgorica e la Bosnia martedì 29 marzo alle ore 17:30 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Saranno due partite fondamentali per la nazionale azzurra, visto che sono secondi nel Gruppo F di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2023 in Georgia e Romania, ma con due partite in meno e un solo punto di distanza dalla capolista.

Diverse sorprese da parte del ct Paolo Nicolato, che convoca Antonio Candela del Cesena e Mattia Viti dell’Empoli in difesa, Edoardo Bove della Roma a centrocampo e Nicolò Cambiaghi del Pordenone e Gianluca Gaetano della Cremonese a centrocampo per la prima volta.

A parte questi esordi, sono stati confermati Giacomo Quagliata dell’Heracles Almelo, tra i migliori in campo nelle ultime uscite, Iyenoma Destiny Udogie dell’Udinese e Kelvin Yeboah del Genoa.

A porta ci sono ancora Marco Carnesecchi, Alessandro Plizzari del Lecce e Stefano Turati della Reggina, così come in difesa i vari Raoul Bellanova del Cagliari, Simone Canestrelli del Crotone, Matteo Lovato, Caleb Okoli, Fabiano Parisi e Lorenzo Pirola del Monza.

A centrocampo il reparto è costituito da Alessandro Cortinovis, Salvatore Esposito della Spal, Nicolò Fagioli, Manolo Portanova, Samuele Ricci del Torino e Nicolò Rovella.

Infine, in attacco si rivede Matteo Cancellieri dell’Hellas Verona con Lorenzo Colombo, Lorenzo Lucca del Pisa e Emanuel Vignato del Bologna.

Ecco la lista dei convocati di Nicolato per Montenegro e Bosnia-Erzegovina:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Antonio Candela (Cesena), Simone Canestrelli (Crotone), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Manolo Portanova (Genoa), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Gianluca Gaetano (Cremonese), Lorenzo Lucca (Pisa), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).

