I convocati per le prime partite di qualificazione dell’Italia Under 21 ai prossimi Europei di categoria, in programma in Slovacchia a giugno 2025.

Nicolò Savona, terzino destro classe 2003 della Juventus, convocato per la prima volta nell’Italia Under 21

Al momento l’Italia Under 21 guidata da Nunziata guida la classifica del proprio girone con due punti di vantaggio nei confronti dell’Irlanda, ma con una partita in più.

Le prossime due partite saranno contro San Marino e successivamente contro la Norvegia. Un nome nuovo spicca su tutti, di un calciatore che si è già fatto notare in queste prime due partite della stagione. Nicolò Savona è il suo nome, terzino attualmente in forza alla Juventus, andato a segno nell’ultimo turno, in cui ha siglato la seconda delle tre reti bianconere a Verona.

Classe 2003, proveniente dalla giovanili bianconere, terzino destro, dotato di caratteristiche prettamente offensive. La facilità con cui si è preso la scena nella fascia destra, mostrando personalità e carattere, fa ben sperare per il futuro della nostra nazionale di calcio.

Il programma delle prossime sfide dell’Italia Under 21 è il seguente:

Giovedì 5 settembre ore 16,45 – Italia-San Marino – Stadio ‘Francioni’ di Latina

Martedì 10 settembre ore 18,30 – Norvegia-Italia – “Viking Stadion” di Stavanger

Italia Under 21, i convocati di Nunziata per i prossimi impegni

Ecco la lista resa nota dal commissario tecnico per le due sfide in programma:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Salernitana);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Antonio Raimondo (Venezia)

