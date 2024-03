Italia Under 21: convocati del Ct Nunziata per Lettonia e Turchia

La nazionale Under 21 riprende le qualificazioni per Euro 2025. Il Ct Carmine Nunziata ha convocato 28 giocatori per le partite in programma contro Lettonia e Turchia, in programma rispettivamente a Cesena il 22 marzo e Ferrara il 26.

#Under21 🇮🇹



I 2️⃣8️⃣ convocati di Nunziata per le gare in programma a Cesena e Ferrara contro Lettonia e Turchia 💙



▶️ https://t.co/i0kimMWXew#Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/hCYFrrLoV0 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 15, 2024

La nazionale Under 21 in Emilia-Romagna cercherà di fare bottino pieno. Nel turno d’andata, pareggio per 0-0 in Lettonia e vittoria per 2-0 in Turchia. Rispetto alle precedenti convocazioni, l’unica novità di Carmine Nunziata è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus.

Ecco di seguito la lista completa delle convocazioni diramate dal ct nazionale Under 21, Carmine Nunziata

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

