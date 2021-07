Italia-Spagna dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 6-7-2021

Dove vedere Italia-Spagna, semifinale Euro 2020, martedì 6 luglio alle 21:00. La partita Italia-Spagna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Una classica del calcio europeo, nonché mondiale: Italia contro Spagna, Azzurri contro Furie Rosse, la voglia di rilanciarsi di due Nazionali che martedì sera alle 21:00, nel fantastico tempio di Wembley, si contenderanno un posto nella finalissima che domenica sera, sempre a Wembley, assegnerà il titolo di campione d’Europa.

Italia e Spagna tornano ad affrontarsi nella fase finale di una competizione internazionale a distanza di 5 anni dall’ultima volta, ossia dagli ottavi di finale di Euro 2016 in cui la Nazionale, allora guidata da Antonio Conte, sconfisse per 2-0 quella allenata da Vicente Del Bosque. Una vittoria, quella, che vendicò in parte l’umiliazione subita quattro anni prima nella finale di Euro 2012 quando Casillas e compagni annientarono gli Azzurri con un sonorissimo e incontestabile 4-0.

Quello di martedì sarà quindi il 13° match ufficiale (escluse Olimpiadi ed amichevoli) tra le due formazioni che si incontreranno nella fase finale di un Europeo per la quinta volta consecutiva dopo i quarti di finale di Euro 2008, la fase a gironi e la finale di Euro 2012 e gli ottavi di finale di Euro 2016.

Italia-Spagna, semifinale Euro 2020 06-07-2021.

Le ultime sulle formazioni di Italia e Spagna

Per quanto riguarda le formazioni, Mancini dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Donnarumma in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo spazio a Verratti, Jorginho e Barella. In attacco, il tridente formato da Chiesa, Belotti ed Insigne.

Anche Luis Enrique dovrebbe optare per il 4-3-3. Unai Simon quindi in porta con, a fargli da scudo, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba. Centrocampo a tre con Koke, Busquets e Pedri. Davanti, il trio offensivo composto da Sarabia, Morata e Ferran Torres.

Probabili formazioni Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Allenatore: Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Allenatore: Luis Enrique.

Come vedere Italia-Spagna in diretta tv e streaming

Partita: Italia-Spagna

Data: martedì 6 luglio 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Uno

Streaming: Sky Go, Now Tv, Rai Play

Italia-Spagna sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra Azzurri e Furie Rosse sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Italia-Spagna

La radiocronaca di Italia-Spagna sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Escludendo Olimpiadi ed amichevoli, i precedenti tra Italia e Spagna sono complessivamente 12 con un bilancio che dice 4 vittorie degli Azzurri, 2 degli spagnoli e 6 pareggi (di questi, 2 hanno poi visto la vittoria delle Furie Rosse ai calci di rigore). Questi quindi, nel dettaglio, i precedenti:

Spagna-Italia 3-0 (fase a gironi Qualificazioni Mondiali 2018)

Italia-Spagna 1-1 (fase a gironi Qualificazione Mondiali 2018)

Italia-Spagna 2-0 (ottavi di finale Euro 2016)

Spagna-Italia 7-6 DCR (semifinale Confederations Cup 2013)

Spagna-Italia 4-0 (finale Euro 2012)

Spagna-Italia 1-1 (fase a gironi Euro 2012)

Spagna-Italia 4-2 DCR (quarti di finale Euro 2008)

Italia-Spagna 2-1 (quarti di finale Mondiali 1994)

Italia-Spagna 1-0 (fase a gironi Euro 1988)

Italia-Spagna 0-0 (fase a gironi Euro 1980)

Italia-Spagna 1-0 (ripetizione quarti di finale Mondiali 1934)

Italia-Spagna 1-1 (quarti di finale Mondiali 1934)



