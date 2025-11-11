Italia, solo 12 giocatori in campo a Coverciano: ecco chi ha lavorato con Gattuso nella prima seduta del ritiro

La Nazionale si è radunata a Coverciano per l’ultimo impegno internazionale del 2025, ma il primo allenamento del lunedì ha visto in campo un gruppo ridotto: solo 12 Azzurri hanno preso parte alla sessione guidata da Gennaro Gattuso, mentre tutti i titolari scesi in campo domenica hanno beneficiato di una giornata di scarico.
L’Italia si prepara alle sfide decisive contro Moldavia (giovedì) e Norvegia (domenica), gli ultimi due match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Gattuso occupano attualmente il secondo posto: una posizione che, se confermata, costringerebbe gli Azzurri a passare dai playoff per ottenere il pass per il torneo estivo.
Solo dodici in campo: gli assenti erano in palestra
La lista ufficiale per la doppia sfida è composta da 27 convocati, ma nella seduta di lunedì Gattuso ha potuto lavorare soltanto con i giocatori non impiegati dal primo minuto nelle gare di campionato. Il resto del gruppo ha svolto lavoro di recupero in palestra.
I 12 presenti in campo erano due portieri e dieci giocatori di movimento, protagonisti di una sessione leggera sul prato del centro tecnico.
Chi si è allenato a Coverciano
Ecco i giocatori che hanno partecipato alla seduta:
Portieri
- Elia Caprile
- Guglielmo Vicario
Difensori
- Riccardo Calafiori
- Andrea Cambiaso
- Matteo Gabbia
Centrocampisti
- Davide Frattesi
- Manuel Locatelli
- Samuele Ricci
Attaccanti
- Nicolo Cambiaghi
- Francesco Pio Esposito
- Giacomo Raspadori
- Mateo Retegui
La lista completa dei convocati per Moldavia e Norvegia
Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma).
Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle).
Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).