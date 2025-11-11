News Calcio

Italia, solo 12 giocatori in campo a Coverciano: ecco chi ha lavorato con Gattuso nella prima seduta del ritiro

Napoli's Italian coach Gennaro Gattuso hits a ball during Italian Serie A football match Napoli vs Atalanta at the San Paolo stadium in Naples on October 17, 2020 . (Photo by alberto pizzoli / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

La Nazionale si è radunata a Coverciano per l’ultimo impegno internazionale del 2025, ma il primo allenamento del lunedì ha visto in campo un gruppo ridotto: solo 12 Azzurri hanno preso parte alla sessione guidata da Gennaro Gattuso, mentre tutti i titolari scesi in campo domenica hanno beneficiato di una giornata di scarico.

L’Italia si prepara alle sfide decisive contro Moldavia (giovedì) e Norvegia (domenica), gli ultimi due match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Gattuso occupano attualmente il secondo posto: una posizione che, se confermata, costringerebbe gli Azzurri a passare dai playoff per ottenere il pass per il torneo estivo.

Solo dodici in campo: gli assenti erano in palestra

La lista ufficiale per la doppia sfida è composta da 27 convocati, ma nella seduta di lunedì Gattuso ha potuto lavorare soltanto con i giocatori non impiegati dal primo minuto nelle gare di campionato. Il resto del gruppo ha svolto lavoro di recupero in palestra.

I 12 presenti in campo erano due portieri e dieci giocatori di movimento, protagonisti di una sessione leggera sul prato del centro tecnico.

Chi si è allenato a Coverciano

Ecco i giocatori che hanno partecipato alla seduta:

Portieri

  • Elia Caprile
  • Guglielmo Vicario

Difensori

  • Riccardo Calafiori
  • Andrea Cambiaso
  • Matteo Gabbia

Centrocampisti

  • Davide Frattesi
  • Manuel Locatelli
  • Samuele Ricci

Attaccanti

  • Nicolo Cambiaghi
  • Francesco Pio Esposito
  • Giacomo Raspadori
  • Mateo Retegui

La lista completa dei convocati per Moldavia e Norvegia

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma).
Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle).
Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).

