Italia, solo 12 giocatori in campo a Coverciano: ecco chi ha lavorato con Gattuso nella prima seduta del ritiro

La Nazionale si è radunata a Coverciano per l’ultimo impegno internazionale del 2025, ma il primo allenamento del lunedì ha visto in campo un gruppo ridotto: solo 12 Azzurri hanno preso parte alla sessione guidata da Gennaro Gattuso, mentre tutti i titolari scesi in campo domenica hanno beneficiato di una giornata di scarico.

L’Italia si prepara alle sfide decisive contro Moldavia (giovedì) e Norvegia (domenica), gli ultimi due match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Gattuso occupano attualmente il secondo posto: una posizione che, se confermata, costringerebbe gli Azzurri a passare dai playoff per ottenere il pass per il torneo estivo.

Solo dodici in campo: gli assenti erano in palestra

La lista ufficiale per la doppia sfida è composta da 27 convocati, ma nella seduta di lunedì Gattuso ha potuto lavorare soltanto con i giocatori non impiegati dal primo minuto nelle gare di campionato. Il resto del gruppo ha svolto lavoro di recupero in palestra.

I 12 presenti in campo erano due portieri e dieci giocatori di movimento, protagonisti di una sessione leggera sul prato del centro tecnico.

Chi si è allenato a Coverciano

Ecco i giocatori che hanno partecipato alla seduta:

Portieri

Elia Caprile

Guglielmo Vicario

Difensori

Riccardo Calafiori

Andrea Cambiaso

Matteo Gabbia

Centrocampisti

Davide Frattesi

Manuel Locatelli

Samuele Ricci

Attaccanti

Nicolo Cambiaghi

Francesco Pio Esposito

Giacomo Raspadori

Mateo Retegui

La lista completa dei convocati per Moldavia e Norvegia

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).

