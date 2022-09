Italia, out Pellegrini e Politano: Mancini li sostituisce con Frattesi, Esposito e Gabbiadini

Italia: dopo il forfait di Marco Verratti, arrivano altre brutte notizie per la Nazionale, infatti, anche Matteo Politano e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro della nazionale per infortunio.

Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che il proprio attaccante lascia la nazionale per rientrare alla base, proprio dopo un grande avvio in campionato dell’azzurro con la maglia del Napoli, dove si è conquistato a suon di ottime prestazioni sempre di più una maglia da titolare a discapito di Lozano. Dopo la partita di domenica scorsa conto il Milan, Politano aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Sembrava essere nulla di preoccupante, ma lo staff medico della nazionale, dopo alcuni esami, ha ritenuto opportuno rimandare a casa l’attaccante che inizierà la riabilitazione al centro sportivo partenopeo.

Italia: fuori Pellegrini e Politano

Problema muscolare, invece, per Lorenzo Pellegrini, anche lui costretto ad abbandonare il ritiro. Il trequartista giallorosso, dopo aver effettuato esami strumentali, ha riportato un affaticamento al flessore sinistro.

Mancini corre ai ripari e modifica, quindi, le sue convocazioni chiamando all’appello Davide Frattesi, Manolo Gabbiadini e Salvatore Esposito. Quest’ultimo era già in ritiro con la nazionale Under 21 e che raggiungerà insieme agli altri il ritiro nelle prossime ore, per prender parte alle due sfide di Nations League.