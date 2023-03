Italia: Mancini convoca Retegui in nazionale

Ufficiale: Roberto Mancini convoca in prima squadra l’italoargentino del Tigre Mateo Retegui.

In vista delle assenze pesanti di Immobile, Belotti e Raspadori, il Ct Roberto Mancini ha deciso di inserire all’interno della lista dei convocati Mateo Retegui, in vista dei prossimi impegni della nazionale con Inghilterra e Malta, validi per le qualificazioni al prossimo campionato europeo nel 2024.

Lo stesso commissario tecnico si è poi espresso in un’intervista in merito all’emergenza in attacco e alla convocazione dell’italoargentino. Queste le sue parole. “Retegui lo stavo seguendo da un po’, sono ormai quasi 2 anni che gioca con una certa continuità in Argentina, ha qualità molto importanti che a noi in questo momento mancano, credevo non volesse venire, ma, appena l’ho chiamato, ha detto subito si.” Mancini ha poi aggiunto “I nostri attaccanti centrali hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi, non ne abbiamo uno che sia titolare, tranne Gnonto che gioca un po in più al Leeds. Siamo messi veramente male. In difesa e centrocampo la situazione è differente, le soluzioni ci sono, ma in attacco abbiamo un grave problema non perché non ci siano talenti, ma perché non giocano.”

Mateo Retegui potrebbe, dunque, essere lanciato titolare da Mancini già nella gara in programma al “Maradona” il prossimo 23 marzo contro l’Inghilterra. Il classe 99 è un giocatore molto fisico, ma allo stesso tempo anche mobile e disposto al sacrificio ed è di fatto l’unica punta centrale che ha trovato continuità di impiego negli ultimi mesi. L’italoargentino sin qui nella sua permanenza al Tigre ha messo a segno 29 gol in 50 partite giocate, il 23enne potrebbe realmente essere la prima scelta di Mancini nel primo impegno di qualificazione, a discapito di Gnonto e Scamacca.