Italia-Inghilterra dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Europei 11-7-2021

Dove vedere Italia-Inghilterra, Finale di Euro2021, domenica 11 luglio alle 21:00. La partita Italia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta su SKY e sulla RAI.

50 partite, tantissime emozioni e 2 finaliste, tra cui, incredibilmente, ci siamo anche noi. Gli ultimi 90 minuti di questo clamoroso Euro 2020 ci regalano una sfida inedita nel panorama del calcio per Nazionali visto che Italia e Inghilterra non si sono mai sfidate nell’atto finale di una coppa.

Per gli uomini di Roberto Mancini è la conclusione di un percorso clamoroso ed emozionante che ha riportato, una volta per tutte, l’intero popolo italiano a tifare per la propria Nazione e credere nella propria Nazionale.

La partita contro la Spagna non è stata tra le migliori dal punto di vista tattico, ma gli azzurri hanno capito i momenti della partita e hanno rispettato l’avversario, fino ad attuare l’ardua resistenza che ha portato la sfida ai rigori, premiando poi gli azzurri.

Nonostante ciò, abbiamo le carte in regola per regalarci un trofeo che manca dal 1968 e abbiamo la consapevolezza di essere noi, soli, contro il mondo. L’11 luglio 2021, alle ore 21:00, entreremo direttamente nella tana dei Tre Leoni, il Wembley Stadium e ascolteremo milioni di tifosi inglesi urlare il coro “It’s Coming Home” per metterci paura.

L’Inghilterra di Southgate, dopo una partita delicatissima portata ai supplementari contro un’ottima Danimarca, crede davvero nella vittoria finale. L’ambiente inglese è consapevole delle potenzialità della rosa e tutti sono sicuri che quest’anno quel coro rappresenti il vero.

Kane e compagni non possono fallire un’occasione così ghiotta in casa loro e la qualità della rosa può spaventare gli italiani: Sterling sta disputando una competizione monumentale, Phillips e Rice sono le vere sorprese di questo Euro2020, Kane, appena arrivate le fasi ad eliminazione diretta, ha sempre timbrato il cartellino e tanto altro.

Sarà nostro, arduo, compito spegnere i loro entusiasmi: ci affideremo alle parate di Gigio, alla grinta di Bonucci e Chiellini, alla capacità di decidere i match di Insigne e Chiesa, all’intelligenza di Jorginho e, magari, all’attualmente sopito talento di Ciro Immobile.

Perché se è vero che “Football it’s coming home”, allora, forse, sarebbe meglio riportarlo nella casa che per anni lo ha valorizzato, custodito e protetto, ovvero l’Italia.

Le ultime sulle formazioni di Italia-Inghilterra

Gli azzurri tornano in finale di un Europeo dopo la sconfitta del 2012 e lo fanno riproponendo il 4-3-3 che ha permesso ai ragazzi di Mancini di ottenere il pass per l’ultimo atto.

Gigio Donnarumma giocherà, come al solito, tra i pali, difeso dal duo Bonucci-Chiellini e dal prezioso aiuto degli esterni Emerson Palmieri e Giovanni Di Lorenzo.

A centrocampo e in attacco, nessun cambiamento rispetto alle precedenti sfide: Barella, Jorginho e Verratti giocheranno in mezzo al campo con Chiesa e Insigne a fare da esterni alti e Immobile come punta.

L’Inghilterra si affaccia alla prima finale di un Europeo della propria storia con un 4-2-3-1. Pickford in porta, Walker e Shaw sugli esterni, Maguire e Stones al centro della difesa, Phillips e Rice amministreranno il centrocampo, Saka, Mount e Sterling giocheranno sulla trequarti e Harry Kane terrà da solo il peso dell’attacco inglese.

Probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Come vedere Italia-Inghilterra in Diretta TV e Streaming

Partita: Italia-Inghilterra

Italia-Inghilterra Data: 11 luglio 2021

11 luglio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI1

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI1 Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), RaiPlay (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Inghilterra di Gareth Southgate, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Domenica 11 Luglio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Wembley Stadium di Londra sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky e le RAI adibite al racconto delle partite della nostra selezione nazionale ad Euro 2021.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it, e su SkyGo, tramite il possesso di un abbonamento Sky, o NowTv, dopo aver acquistato il pacchetto inerente a “Calcio e Sport”.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Italia-Inghilterra

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Italia-Inghilterra in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/eADV

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Italia-Inghilterra

Prima finale Europea per i Tre Leoni, seconda in una delle maggiori competizioni dopo la finale del Mondiale casalingo del 1966.

L’Italia è alla quarta finale di un Europeo: i precedenti vedono una vittoria (1968) e due sconfitte (2000 e 2012).

Harry Kane ha siglato 4 gol in questa competizione ed è a -1 da Schick e CR7, attualmente in testa.

Migliori Bookmakers AAMS