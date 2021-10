Italia, infortunio per Calabria: lascia Coverciano e salta il Belgio

Altro infortunio per l’Italia. Questa volta a fermarsi è Davide Calabria che lascia Coverciano per un problema all’adduttore. Il giocatore del Milan non ci sarà nella sfida di oggi contro il Belgio.

Non si placano gli infortuni per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo Ciro Immobile e Matteo Pessina, il CT perde anche un altro pezzo: Davide Calabria. Il difensore del Milan, che ha giocato pochi minuti nel match contro la Spagna, ha accusato un problema improvviso all’adduttore durante l’allenamento nella giornata di ieri. Questo lo ha costretto a lasciare Coverciano, ritornando a Milanello. Nulla di preoccupante ma Calabria ha dovuto abbandonare il ritiro.

Calabria si è fermato in tempo in modo da evitare il sovraccarico sul muscolo della gamba. Per questo motivo che lui non ci sarà nella sfida tra Italia e Belgio valente per il terzo posto della Nations League. Il giocatore effettuerà degli esami anche dallo staff medico del Milan. Il problema non è grave ma il giocatore ha dato forfait solo per prevenzione. Una buona notizia, in parte, per Stefano Pioli.

Molto probabilmente, l’allenatore rossonero non lo vorrà far rischiare nel match del 16 ottobre contro il Verona. Al suo posto non potrà esserci neanche Alessandro Florenzi, anche lui infortunato, e quindi molto, con ogni probabilità, al suo posto ci dovrebbe essere Pierre Kalulu, terzino francese classe 2000. Calabria potrebbe rivedere il campo in vista della sfida di Champions League contro il Porto prevista per il prossimo 19 ottobre.

