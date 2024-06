Italia, infortunati Acerbi e Scalvini: Spalletti convoca Gatti

Italia: Spalletti convoca Federico Gatti per le prossime due amichevoli della nazionale al posto degli infortunati Scalvini e Acerbi.

Il Ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha dovuto rivedere la lista dei propri convocati proprio alla vigilia della prima delle due amichevoli contro Turchia e Bosnia che precederanno l’inizio dei prossimi Europei. Nel corso della scorsa settimana, infatti, a presentare il suo primo forfait era stato il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, il quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di un problema di pubalgia che lo attanagliava da mesi, sorte ancora peggiore si è scaglia contro il pilastro difensivo dell’Atalanta Giorgio Scalvini che proprio in occasione dell’ultimo recupero di Serie A tra Atalanta e Fiorentina ha rimediato una rottura del crociato che lo terrà fuori per almeno 6 mesi.

Per due azzurri che escono, però, ce n’é uno che entra. Spalletti, infatti, ha ritenuto opportuno sostituire i due difensori indisponibili convocando il difensore della Juventus, Federico Gatti, il quale non appena appresa la convocazione ha preso il primo volo per raggiungere i propri compagni nel ritiro di Coverciano.

Lo stesso Ct ha poi speso parole al miele per il nuovo innesto: “Devo dire che ho visto grande entusiasmo da parte dei giocatori, anche da parte di Gatti che s’è allenato a casa e ha mostrato disponibilità. Vederlo arrivare con le scarpe in mano, di rincorsa da dove era oggi, è un grandissimo esempio”. Parole che indubbiamente lasciano presagire che il difensore bianconero, salvo diversi ripensamenti, dovrebbe far parte in tutto e per tutto del roster di rosa che partirà tra una settimana per la Germania.

