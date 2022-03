Italia, convocati per la Macedonia: ct Mancini chiama Joao Pedro e Luiz Felipe

L’Italia affronterà la Macedonia giovedì 24 e martedì 29 marzo 2022 per la sfida delle semifinali degli Spareggi Play-off per la qualificazione ai Mondiali in Qatar: tutti i convocati del ct Mancini

E’ arrivato il momento della verità per l’Italia, che dovrà conquistare la qualificazione ai Mondiali in Qatar passando prima per due turni di spareggi.

Infatti, le semifinali dei Play-off vedranno la nazionale campione d’Europa affrontare la Macedonia, con la sfida che si disputerà giovedì 24 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, che sarà al 100% della capienza, mentre una possibile finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia si giocherebbe martedì 29 marzo a Oporto o Konya.

Tante sorprese per il ct Roberto Mancini, a partire dalla porta, visto che tornano tra i convocati Alessio Cragno del Cagliari e Pierluigi Gollini del Tottenham, oltre agli imprescindibili Gigio Donnarumma del PSG e Salvatore Sirigu del Genoa.

In difesa la sorpresa è Luiz Felipe della Lazio, insieme al suo compagno di squadra Francesco Acerbi, che da poco ha acquisito il passaporto italiano, e torna anche Alessandro Florenzi del Milan, oltre ai soliti Alessandro Bastoni dell’Inter, Cristiano Biraghi della Fiorentina, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini della Juventus, Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Gianluca Mancini della Roma e Emerson Palmieri del Lione.

A centrocampo ci sono Sandro Tonali e Manuel Locatelli, nonostante il primo abbia la febbre e il secondo sia positivo al Covid-19, e tornano tra i convocati anche Mattia Pessina dell’Atalanta e Stefano Sensi della Sampdoria, oltre ai confermatissimi Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho del Chelsea, Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti.

In attacco si rivedono Andrea Belotti e Mattia Zaccagni, ma torna anche Nicolò Zaniolo, oltre al tridente del Sassuolo formato da Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, la coppia Matteo Politano e Lorenzo Insigne, il bomber Ciro Immobile e la sorpresa Joao Pedro.

Ecco la lista dei convocati di Mancini per la Macedonia:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma);

