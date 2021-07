Italia Campione Euro2020: record incassi per premi UEFA

Gli azzurri incassano quasi 30 milioni di euro dalla vittoria di Euro 2020.

Nell’Europeo, ormai, tinto dal verde, bianco e rosso del nostro tricolore, ci sono state varie “prime volte” e non solo in campo, ma soprattutto fuori.

Non è bastata la prima volta dell’Inghilterra in una finale europea, per festeggiare anche quella che sarebbe stata la prima coppa della storia inglese perché, durante la finale, a sorridere è stata l’Italia che grazie alla vittoria di ieri ha rilanciato anche tutto il movimento azzurro, che sembrava ormai morto.

Il primo europeo itinerante della storia, prende il primato anche come trofeo UEFA per Nazionali con il montepremi totale più alto di sempre grazie all’esorbitante cifra di 331 milioni.

Grazie alla vittoria di ieri, l’Italia si è assicurata una somma in denaro molto vicina ai 30 milioni di euro e ogni giocatore ha avuto un bonus “vittoria” di 200mila euro. Anche i club che hanno permesso ai propri tesserati di difendere i colori della propria nazione, hanno ottenuto una ingente somma (130 milioni di euro da dividersi).

In Italia sono Juventus, Inter e Atalanta a giovare delle prestazioni dei propri tesserati, mentre a livello globale è il Manchester City a primeggiare, con il Chelsea subito dietro.

Tra i club eliminati nelle fasi precedenti alla finale, le semifinaliste Spagna e Danimarca hanno incassato rispettivamente 19,25 e 18,25 milioni; tra le eliminate ai quarti può “sorridere” il Belgio che si accaparra una cifra intorno ai 16,25 milioni, ovvero due in più di Ucraina, Svizzera e Repubblica Ceca.

