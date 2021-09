Italia-Bulgaria dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 2-9-2021

Diretta tv e streaming di Italia-Bulgaria: dove vedere la gara della terza giornata delle qualificazioni mondiali in tv e le probabili formazioni.

Archiviate le prime due giornate di campionato, è tempo di pensare alla Nazionale di Roberto Mancini che torna in campo per le qualificazioni al prossimo campionato del mondo. Avversario degli “azzurri” è la Bulgaria, squadra che si trova al quarto posto nel gruppo C dopo aver conquistato soltanto un punto. L’Italia ha invece ottenuto due vittorie su altrettante partite e, galvanizzata dal trionfo ottenuto agli Europei, cercherà di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima rassegna iridata.

Le ultime sulle formazioni di Italia-Bulgaria

L’Italia dovrebbe riproporre grossomodo l’undici che ha battuto l’Inghilterra in finale con Donnarumma tra i pali; Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri in difesa; a centrocampo, dietro il tridente Chiesa, Immobile, Insigne, agiranno Barella, Verratti e Jorginho.

4-4-2 per la Bulgaria con Naumov in porta; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov a comporre il quartetto difensivo; in mediana agiscono Chochev e Malinov, con Iliev e Yankov sulle fasce; in attacco, la coppia titolare è Despodov-Diliev.

Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev.

Italia-Bulgaria: dove vedere la gara in diretta e streaming

La gara Italia-Bulgaria sarà visibile in diretta tv, trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:30 di domai, 2 settembre. Lo streaming è garantito, mediante registrazione, dalla piattaforma Rai Play.

Migliori Bookmakers AAMS