Inter-Verona: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 25-4-2021

Dove vedere Inter – Verona, match valido per la 33° giornata di Serie A, domenica 25 aprile alle ore 15:00. La partita Inter – Verona sarà trasmessa in diretta TV dalla piattaforma DAZN, ma sarà disponibile anche per i clienti Sky con doppio abbonamento. In streaming sul sito DAZN.

Dopo il secondo pari consecutivo ottenuto contro lo Spezia che ha seguito quello di Napoli e che ha interrotto la serie di 11 vittorie di fila, l’Inter ospita a San Siro l’Hellas Verona, per cercare quegli 8 punti rimanenti che vorrebbero dire Scudetto. Il Verona è virtualmente salvo e senza più grandi obiettivi, ma l’ambizione di poter sgambettare la capolista è forte. Conte ancora senza Kolarov e Vidal.

Che il pari di Napoli sia stato visto in modo positivo pò essere nell’ordine delle cose, ma l’1-1 ottenuto contro lo Spezia può aver acceso qualche luce di preoccupazione nelle menti nerazzurre. Il secondo “bonus” giocato dall’Inter non si è riversato in danni nella classifica, dove anzi i nerazzurri hanno o guadagnato o tenuto inalterato il vantaggio sulle altalenanti inseguitrici. Ma l’Inter vista mercoledì è apparsa piuttosto scarica nel fisico e nella testa in questo rush finale. Il caso di un clamoroso cedimento non sarebbe perdonabile, visto quanto poco manca all’obiettivo Tricolore.

Pensieri che non stanno dalla parti di Verona. La squadra di Juric è nella comfort-zone della metà classifica, un rassicurante 10° posto a quota 41 punti e che vuol dire salvezza virtuale e quasi aritmetica. La zona Europa è distante e questo pone i veneti in un limbo senza obiettivi. Ma il desiderio di chiudere bene la stagione e confermarsi come una realtà vivace del campionato, si vedrà anche nel match con l’Inter.

Ultime sulle formazioni di Inter – Verona

Nessun turnover per Antonio Conte che punterà per la seconda volta in pochi giorni sugli 11 titolarissimi. Le uniche defezioni rimangono le assenze di Vidal e Kolarov. Quindi 3-5-2 tipo con Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar, A centrocampo Barella, Brozovic ed Eriksen (favorito sull’ipotesi Sensi). Esterni Hakimi e Perisic. In attacco Sanchez ha poche chance, dovrebbero partire ancora Lukaku e Lautaro.

Più assenze per Juric che oltre allo squalificato Sturaro deve fae a meno dgli infortunati Vieira, Veloso, Ceccherini e Lovato. 3-4-2-1 classico con Silvestri tra i pali, difesa con Magnani, Gunter e Dawidowicz. Sugli esterni Dimarco e Faraoni con Ilic e Tameze in mediana. Zaccagni e Barak a supporto di Lasagna.

Proabili formazioni di Inter – Verona

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Perisic, Barella, Brozovic, Eriksen, Hakimi, Lautaro Martinez, Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Magnani, Gunter, Dawidowicz, Dimarco, Ilic, Tameze, Faraoni, Zaccagni, Barak, Lasagna.

Come vedere Inter-Verona in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter – Verona

Data: domenica 25 aprile 2021

Orario: 15:00

Canali TV: DAZN 1, DAZN 1 (canale 209 di Sky)

Streaming: DAZN (app e sito)

La partita Inter–Verona, match valido per la 33° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV dalla piattaforma DAZN. Il match sarà disponibile anche per i clienti Sky con doppio abbonamento sul canale DAZN 1 (209). La partita disponibile anche ins streaming sul sito e l’app DAZN.

Precedenti e statistiche di Inter-Verona

Secondo confronto stagionale tra nerazzurri e scaligeri. Nell’andata di campionato l’Inter si impose al Bentegodi per 2-1. Vantaggio di Lautaro Martinez, pari di Ilic e gol vittoria di Skriniar. L’ultimo confronto a San Siro è ancora un 2-1. Vantaggio Hellas con Verre, rimontato da Vecino e Barella.

Migliori Bookmakers AAMS