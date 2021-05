Inter-Udinese dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-05-2021

Dove vedere Inter – Udinese, match valido per la 38° giornata del campionato di Serie A, domenica 23 maggio alle ore 15:00. La partita Inter – Udinese sarà trasmessa in diretta e in streaming su Dazn e sarà disponibile anche per i clienti Sky.

Ultima giornata di campionato per l’Inter neo Campione d’Italia. Giornata di festa per i nerazzurri che ospiteranno l’Udinese nell’ultimo match di stagione e a fine partita alzeranno il trofeo dello Scudetto. Possibile turnover per la squadra di Conte, tante assenze per Gotti. La partita in diretta streaming su Dazn e disponibile anche su Sky.

Dopo il KO indolore per la classifica contro la Juventus, l’Inter chiude il suo campionato in casa, ospitando l‘Udinese. é il giorno del’ufficialità della festa per i nerazzurri, anche se i 90 minuti contro i friulani possono ancora portare qualcosa. I 3 punti varebbero il raggiungimento dei 91 punti e di un score notevole nel girone di ritorno che ha visto i nerazzurri in 18 giornate infilare 15 vittorie, 2 pari e 1 sola sconfitta.

A San Siro arriva un Udinese salvo e che ha collezionato un campionato senza alti nè bassi. I friulani sono 13° e possono puntare all’11° posto. Una stagione dove la squadra di Gotti non ha mai rischiato di essere travolta dalla lotta salvezza ma che non ha visto i bianconeri potersi spingere ad obiettibi più ambiziosi. La salvezza tranquilla era probabilmente l’obiettivo più adatto a una rosa discreta, su cui ha influito positivamente l’apporto di un giocatore sopra la media come Rodrigo de Paul.

Ultime sulle formazioni di Inter – Udinese

Possibile ampio turnover per Conte nell’ultima gara di campionato. Saranno assenti gli squalificati Brozovic e Darmian e gli infortunati Kolarov e Sanchez. L’11 nerazzurro dovrebbe essere composto da Radu in porta, difesa con D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Vecino, Gagliardini e Sensi con Hakimi e Young sulle fasce. In attacco Lautaro Martinez e Pinamonti.

Tantissime le assenze per Gotti che deve fare a meno di Jajalo, Pussetto, Deulofeu, Nestorovski, Braaf, Arslan, De Maio e Nuytinck. 3-5-2 con Musso in porta, Zegeelaar, Bonifazi e Becao in difesa. Makengo, Walace e de Paul a centrocampo con Larsen e Molina sulla fascia. Pereyra in appoggio all’unica punta Okaka.

Probabili formazioni di Inter – Udinese

INTER (3-5-2): Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Vecino, Gagliardini, Sensi, Young, Lautaro Martinez, Pinamonti

UDINESE (3-5-2): Musso, Zegeelar, Bonifazi, Becao, Larsen, Makengo, Walace, de Paul, Molina, Pereyra, Okaka

Come vedere Inter – Udinese in Diretta Tv e streaming

Partita: Inter – Udinese

Data: domenica 23 maggio 2021

Orario: 15:00

Canali TV: Dazn 1 (canale 209 di Sky)

Streaming: Dazn (sito e app)

La partita Inter – Udinese, match valido per la 38° giornata di campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Dazn ma sarà trasmessa anche per i clienti Sky su Dazn 1 (canale 209). La partita sarà disponibile anche in streaming per i clienti Dazn sul sito e app della piattaforma.

Precedenti e statistiche di Inter – Udinese

Secondo confronto stagionale tra Inter e Udinese. Nell’andata di campionato terminò 0-0 la gara della Dacia Arena. L’ultimo confronto a San Siro risale alla 3° giornata dello scorso campionato, quando l’Inter si impose per 1-0 con gol di Sensi. L’ultima vittoria a San Siro dell’Udinese risale al campionato 2017/2018. Friulani che si imposero per 3-1 sull’Inter allenata da Spalletti con i gol di Lasagna, de Paul e Barak. Di Icardi la rete nerazzurra.

