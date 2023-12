Inter-Udinese 4-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 4-0 per l’Inter il match contro l’Udinese valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Çalhanoğlu, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez.

Prestazione al top: “Grande gara contro una squadra che 20 giorni fa aveva vinto a San Siro contro il Milan. Dovevamo essere bravi a gestire il possesso così come abbiamo fatto, tenendo il campo in maniera ordinata. Vittoria importante contro un avversario dotato di grande qualità”.

Bel gioco: “Sono contento delle nostre prestazioni. Da 4 mesi lavoriamo benissimo. Il merito è dei ragazzi, i quali si sentono tutti pienamente coinvolti nel progetto tecnico e danno il massimo in ogni allenamento. Questa cosa ci permetterà di crescere con grande costanza”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Aspetti da migliorare: “Cosa manca all’Inter ora è difficile da dire. Col tempo sapremo di sicuro qualcosa in più a riguardo. Il nostro obiettivo è quello di mantenere sempre alto il livello delle nostre prestazioni ed essere ancora più forti”.

Idea tattica: “Il calcio è uno sport in continua evoluzione. Oggi non c’è più soltanto l’idea di portare a rete il quinto di sinistra con assist del quinto di destra, ma addirittura di arrivare in gol con uno dei due braccetti serviti proprio dai quinti”.

Frattesi: “Fino all’ultimo istante ho avuto il dubbio se mettere Davide dal primo minuto. Avendo optato su altro, a fine partita sono andato da lui a dirgli che avrebbe giocato in Champions League. Gesto forse superfluo, ma per me doveroso nei confronti di un centrocampista nel giro della Nazionale. Contento di lui sotto ogni aspetto”.