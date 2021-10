Inter-Udinese 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Futuro in campionato importante, ma prossima di Champions decisiva. Testa lì”

Termina 2-0 per l’Inter il match contro l’Udinese valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Correa con una doppietta.

Sulla partita: “Abbiamo giocato contro una squadra fisica e lo abbiamo fatto in maniera ordinata e senza subire. Preparare gare del genere in poco tempo non è roba da poco, fiero dei miei ragazzi. Sapevamo che dopo averla sbloccata sarebbe stata in discesa”.

Futuro in campionato: “Prima di pensare alle importanti gare contro Milan e Napoli c’è da pensare alla ancora più importante gara contro lo Sheriff in Champions League. Siamo a 2 gare consecutive senza subire gol, la trasferta logistica non sarà semplice, ma dobbiamo continuare così”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Aspetti da migliorare: “Nel primo tempo avremmo dovuto giocare la palla in maniera più veloce, ma nonostante ciò siamo riusciti a creare dei pericoli. Secondo tempo la base da cui ripartire”.

Sui singoli: “Correa ha delle grandi qualità, quando sta bene fisicamente ha quegli strappi giusti per cambiare le gare. Barella è un trascinatore, campione d’Italia con noi e d’Europa con la nazionale. Un vero e proprio valore aggiunto”.

