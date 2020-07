Inter-Torino, dichiarazioni pre-partita Conte: “Vogliamo vincere a tutti i costi, ma non rischierò Lukaku”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico nerazzurro tanti gli argomenti analizzati: dalla forza degli avversari, passando per gli aspetti da migliorare e i tanti infortunati.

Sugli avversari: “Il Torino ha una qualità della rosa superiore alla sua classifica. Era partito con altri obiettivi, ora si stanno ritrovando e verranno a San Siro per ottenere punti. Noi vogliamo vincere la gara. Li abbiamo studiati molto sulle palle inattive. Su questo aspetto loro hanno qualità per farci male, dovremo essere bravi ad evitare ciò”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Diversi marcatori a segno finora: “Da sempre le mie squadre hanno avuto questa caratteristica. In molti dei miei calciatori vanno a segno, e quest’anno all’Inter è successo ancor di più che negli altri anni”.

Situazione calendario: “Affronteremo un periodo ancora più intenso. Questa settimana ci vedrà scendere in campo di lunedì, di giovedì e infine di domenica. Dovremo dosare le forze, ma ho fiducia nella mia squadra”.

Gli infortunati: “Romelu ha avuto un problemino, ieri non stava benissimo, ma mi auguro di averlo a disposizione il prima possibile, vista l’importanza che ricopre in questo gruppo. Non prenderemo rischi, perderlo ora significherebbe non averlo più con noi per il resto della stagione. Barella sta migliorando, spero di averlo a Ferrara o contro la Roma. Moses ha recuperato e scalpita, Sensi sta recuperando, Vecino è ancora indisponibile”.

