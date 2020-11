Inter-Torino, conferenza stampa pre-partita Conte: “L’obbiettivo è riproporre le cose buone delle ultime gare, essendo però più cinici”

Un antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico, in vista della gara dei suoi contro il Torino.

Sulla partita: “Dalla gara contro il Torino in poi partirà il nostro tour di forza. Ci saranno, fino a Natale, 10 partite che dovremo affrontarr al massimo. L’obbiettivo è ragionare partita dopo partita. Conosciamo l’avversario che affrontiamo e la sua forza, parte per noi la nostra prima finale”.

Competitività: “Onestamente sento a destra e a manca il fatto che l’Inter sia la favorita per lo scudetto. Non so dirvi se questa sia bugia o verità, di certo a noi fa piacere ciò. Significa che in così poco tempo riusciamo a mettere timori a tutti gli avversari”.

Aspetti da migliorare e non: “Più cinicità continuando a giocare il nostro calcio. Questo è quello che chiedo ai miei ragazzi, ai quali non posso rimproverare nulla in termine di numeri e prestazione. Serve, però, maggiore lucidità sotto porta”.

Su Eriksen: “Romelu ha detto che per Christian sarebbe importante imparare meglio l’italiano per conoscere il nostro calcio al meglio. Non so se questo può essere vero o meno, l’unica cosa che so è che il ragazzo le sue occasione le ha avute, anche più degli altri, e continuerà ad averle quando lo riterrò opportuno”.

