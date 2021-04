Inter: Suning vuole offrire 250 milioni per il 30% delle quote di Lion Rock Capital

Tiene sempre banco la situazione societaria in casa neroazzurra, con il possibile arrivo in Italia di Steven Zhang nelle prossime settimane si dovranno risolvere diverse questioni: quote di minoranza, sponsor principale e programmazione della prossima stagione

Mentre Antonio Conte, il suo staff e i giocatori sono concentrati sull’obiettivo scudetto, la dirigenza neroazzurra e in primis,i suoi attuali proprietari lavorano assiduamente per ricostruire la serenità economica che attualmente non sembra esserci in casa interista.

Il gruppo di Nanchino, come aveva annunciato, ha rispettato le varie scadenze Uefa( prima rata di Hakimi al Real e determinati bonus per Lukaku allo United) e ha saldato finalmente gli stipendi arretrati. Nonostante ciò si è sempre alla ricerca di nuovi investitori con però una grossa novità: Suning ha intenzione di acquistare la quota di minoranza di Lion Rock Capital, circa il 30%, per poi rivenderlo in estate presentandosi nelle trattative con il 100% della società e possibilmente scudettato.

Non è ancora chiaro se Suning in estate voglia cedere la maggioranza o una quota di minoranza ma le azioni della famiglia Zhang non terminano qui. Per saldare parte degli attuali debiti e programmare con fondi la prossima stagione, sembra sempre più imminente un prestito di 240 milioni di euro da parte di Goldman Sachs, per avere il tempo di spostare le trattative delle quote in estate, a stagione finita.

Oltre a sistemare la situazione quote, gli Zhang sono alla ricerca di un potente sponsor che sostituirà Pirelli, marchio storico, sulle magliette. L’obiettivo è avere almeno 25-30 milioni all’anno, cifra che il gruppo di Tronchetti Provera non poteva mantenere. Tra i possibili nomi c’è quello di Samsung che già lavora con il gruppo cinese ma per ora niente è certo. Di sicuro, oltre al nuovo logo, ci saranno grossi cambiamenti nei prossimi mesi nella Milano neroazzurra.

