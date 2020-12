Inter-Spezia Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 20-12-2020

Domenica 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Spezia, gara valida per la 13° giornata del campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo l’importante e sofferta vittoria nel turno infrasettimanale contro il Napoli, l’Inter ospita a San Siro lo Spezia, nell’ultima gara casalinga dell’anno per i nerazzurri. La squadra di Antonio Conte arriva da 5 vittorie di fila in campionato e si trova a -1 dal Milan primo. La squadra di Italiano non vince da 5 turni in campionato (ultima vittoria il 7 novembre contro il Benevento), racimolando 3 pareggi e 2 KO. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Smalitita parzialmente la delusione della prematura eliminazione in Champions League, l’Inter è considerata ora più che mai la contender numero uno per lo Scudetto. I nerazzurri infatti hanno iniziato a carburare inanellando 5 vittorie consecutive e recuperando in due turni 4 punti al Milan capolista, trovandosi ora a 1 sola lunghezza dalla vetta.

Ma la brutta prestazione e la molto fortunata vittoria sul Napoli di mercoledì, dà l’idea di un Inter ancora convalescente, non serena come mentalità e imbruttita nel gioco. Lo Spezia forse non sarà ostacolo insormontabile, ma in generale i nerazzurri dovranno ritrovare potenziale e voglia per lottare davvero per l’unico obiettivo stagionale rimasto.

La neopromossa squadra di Italiano (ricordiamo 3° nella scorsa B e passata nella finale Playoff contro il Frosinone) ha finora perso tutti gli scontri contro le big. KO contro il Milan nella primi visita a San Siro e sconfitte contro Juventus e Lazio. Onorevole però il pari per 0-0 con l‘Atalanta. Al momento gli spezzini sono sedicesimi a 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Dove vedere Inter – Spezia in diretta tv e streaming

Inter – Spezia si giocherà domenica 20 dicembre alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (canale 253). Il match sarà disponibile anche per gli abbonati Sky sulla piattforma Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Spezia

Essendo nella propria storia salito per la prima volta in Serie A in questa stagione, i liguri non hanno precedenti in campionato contro l’Inter, quindi quella di domenica sarà la prima sfida in assoluto in questa competizione tra le due squadre.

Probabili formazioni di Inter – Spezia

Conte non avrà a disposizione gli infortunati Vecino, Sanchez, Nainggolan e Pinamonti, ma recupera Vidal e Brozovic. Emergenza in attacco quindi, ma boccata d’ossigeno a centrocampo per il tecnico nerazzurro. Probabile un discreto turnover in difesa, dove sicuramente uno tra de Vrij e Bastoni riposerà. Favorito allo stop l’olandese, il cui posto sarà preso da Ranocchia affiancato da Skriniar. Solita staffetta sulle fasce con Perisic e Hakimi che rilevano Young e Darmian, titolari nella scorsa partita. A centrocampo torna Vidal, assieme agli inamovibili Barella e Brozovic. In attacco obbligate le scelte di Lukaku e Lautaro Martinez. Panchina per Sensi, Eriksen e Gagliardini.

Lunghissima la lista di indisponibili per Italiano che oltre allo squalificato Chabot non avrà gli infortunati Zoet, Leo Sena, Ramos, Galabinov, Dell’Orco, Mattiello, Capradossi e Verde. 4-3-3 classico per gli spezzini con Provedel in porta, Ferrer, Erlic, Terzi e Bastoni in difesa. In mediana Estevez, Ricci e Maggiore. In attacco Gyasi, Nzola e Farias, Panchina per Pobega, Agudelo e Agoumè.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, RANOCCHIA, SKRINIAR, PERISIC, VIDAL, BROZOVIC, BARELLA, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

SPEZIA (4-3-3): PROVEDEL, FERRER, ERLIC, TERZI, BASTONI, ESTEVEZ, RICCI, MAGGIORE, GYASI, NZOLA, FARIAS

