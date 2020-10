Inter: Skriniar positivo al Covid-19

Prima o poi doveva accadere ed è accaduto. Nella giornata di ieri si sono registrati i primi casi di positività al Covid-19 che riguardano l’Inter. Skriniar e Bastoni sono i due calciatori coinvolti. I due difensori, partiti con le rispettive nazionali, hanno effettuato l’ormai consueto giro di tamponi ed è stato lì che hanno scoperto la loro positività.

La difesa dell’Inter subisce così un grosso colpo. I centrali difensivi dovranno ora andare in quarantena come da protocollo, e salteranno con ogni probabilità il derby del 17 ottobre. Inoltre, per Milan Skriniar c’è un’ulteriore complicanza dettata dal fatto che il calciatore dovrà trascorrere il periodo di isolamento, molto probabilmente, in Slovacchia poiché lì è stata riscontrata la sua positività al virus. Da segnalare che per il centrale slovacco si è in attesa dell’esito di un ulteriore tampone utile a confermare o smentire il precedente.

L’Inter nel frattempo si è attivata per effettuare i tamponi a tutti i componenti della rosa rimasti a Milano, nella speranza che possano dare tutti esito negativo e consentire a Conte di preparare al meglio il big match contro il Milan.

