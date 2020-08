Inter-Shakhtar Donetsk Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 17-8-2020

L’Inter sfida lo Shakhtar Donetsk nelle semifinali di Europa League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggi Gagliardini-Eriksen e Candreva-D’Ambrosio per Conte, mentre Castro non avrà Ismaily. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Per inseguire un sogno ci vogliono uomini forti. Per realizzare un sogno ci vogliono cuori duri. Per coltivare un sogno ci vogliono sacrifici importanti. Ma per sognare ci vuole coraggio e tanto lavoro, perché solo con disciplina, volontà, sacrificio e determinazione c’è la possibilità di vincere.

Il prossimo ostacolo sul cammino dell’Inter è lo Shakhtar Donetsk, una delle grandi del calcio internazionale in questa inedita Final Eight di Europa League, arrivata alle semifinali, sempre gare secche, sempre sede unica, in Germania, questa volta all’Arena di Dusseldorf, teatro della grande sfida, che andrà in scena alle ore 21:00.

I nerazzurri, ormai, non possono più nascondersi, perché arrivati fin qui bisogna portare a casa il grande trofeo. D’altronde, dopo aver battuto il Getafe per 2-0 nel recupero degli ottavi di finale, il club italiano ha già dimostrato di poter avere la meglio su squadre anche più esperte e abituate, negli ultimi anni, a disputare certe partite, avendo eliminato i padroni di casa del Bayer Leverkusen con un secco 2-1, conquistando l’accesso a questo turno, a cui mancava dal famoso triplete del 2010.

Gli ucraini, però, sono una delle grandi costanti di questa competizioni negli ultimi quindici anni e l’hanno confermato prima distruggendo il Wolfsburg, altri padroni di casa, con un pesantissimo 5-1 totale, 2-1 all’andata e 3-0 al ritorno, per poi scherzare anche contro la sorpresa Basilea, battuto 4-1 senza grossi patemi, in una sorta di doppia amichevole prima dello sforzo vero e proprio finale.

Ultime sulle formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk:

Sempre indisponibili Vecino, i rientranti dai prestiti Joao Mario, Bakayoko, Lazaro, Pirola e Brazao, oltre al neo acquisto Vagiannidis per Antonio Conte, che ha perso anche Alexis Sanchez nell’ultima partita, il quale proverà a recuperare e andare almeno in panchina per l’ipotetica finale. In difesa, ormai, Godin ha rubato il posto a Skriniar al fianco di De Vrij e Bastoni, a protezione di Handanovic, mentre sulla destra D’Ambrosio rimane in vantaggio su Candreva in un centrocampo completato da Barella, Brozovic e Ashley Young, mentre sarà sciolto solo all’ultimo il ballottaggio Gagliardini-Eriksen. In attacco ci sarà Lautaro Martinez al fianco del recordman Lukaku, che ha segnato in tutte le partite di Europa League da lui disputate in carriera.

Non ci saranno Bondarenko, Butko, Kyry, Tankovskyi, Churko, Kayode, Boryachuk, rientrati dai prestiti, e gli infortunati Vakula, Malyshev e Ismaily per Luis Castro, che confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite con Pyatov a porta, Dodò e Matvienko sulle fasce, Bondar e Krivtsov al centro. In mediana Marcos Antonio farà coppia con Stepanenko, dando così equilibrio al quartetto d’attacco costituito da Marlos Moreno, che in passato fu trattato proprio dall’Inter, capitan Taison e Alan Patrick, alle spalle del bomber Junior Moraes.

Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All. Castro.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter Shakhtar Donetsk, Semifinale di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Shakhtar Donetsk in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Shakhtar Donetsk:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Shakhtar Donetsk in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Inter-Shakhtar Donetsk:

Sono solo 2 i precedenti totali tra Inter e Shakhtar Donetsk, con bilancio nettamente a favore dei nerazzurri con 1 vittoria e 1 pareggio, 3 gol fatti e 1 gol subito.

