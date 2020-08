Inter-Shakhtar Donetsk 5-0, dichiarazioni post-partita Conte:”Il merito di questa vittoria è dei ragazzi,vogliamo regalare questa gioia al popolo nerazzurro”

Termina 5-0 per l’Inter il match contro lo Shakhtar Donetsk valido per l’accesso alla finale d’Europa League. Per i nerazzurri a segno due volte Lautaro e Lukaku più D’ambrosio. In finale ci sarà il Siviglia.

Un Antonio Conte molto oroglioso ha così analizzato il match nel post-partita: “Il piano elaborato per la gara è funzionato perfettamente. Sono davvero felice del lavoro svolto quest’oggi in campo dai ragazzi, sono stati bravi a far sembrare normale una partita difficile e che temevo molto. Il merito di questo successo è il loro”.

I prossimi avversari: “Noi arriviamo come squadra che manca da tanto in un contesto finale. Il Siviglia arriva come squadra che ne ha già vinte diverse di Europa League. Noi, però, vogliamo continuare a stupire per poter regalare al popolo nerazzurro una gioia che tanto merita”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Addio o permanenza: “Questo non è il momento giusto di affrontare un discorso del genere, penso a godermi il meritato accesso in finale. L’unica cosa che ci tengo a dire è inerente al polverone mediatico scatenato dalle mie parole. La mia era solo una dichiarazione con spirito costruttivo”.

La finale: “Il mio modo di lavorare sia dal punto di vista tattico che fisico per un calciatore può sembrare una cosa letale. Lo ritengo però un modo giusto per poter ottenere il massimo di ciò che chiedo. Ho sempre creduto in questi ragazzi, usciti immeritatamente dalla semifinale di Coppa Italia e che in campionato avrebbero forse meritato qualche punto in più. Sassuolo e Bologna partite d’esempio”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS