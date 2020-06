Inter-Sassuolo, conferenza stampa pre-partita Conte: “Farò un po’ di turnover. Stiamo costruendo una grande Inter”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico: dalla gara di domani, passando per gli aspetti da migliorare e una disamina sui singoli.

Sul Sassuolo: “Abbiamo studiato bene i nostri avversari. Il 4-1 rimediato contro l’Atalanta è solo un caso, hanno creato tante potenziali occasioni da gol. Non sarà affatto una gara semplice, servirà essere a mille loro sono una squadra che gioca un gran calcio e con un ottimo allenatore. Come dico sempre noi non abbiamo margine di errore, chi ci sta davanti si.”

Aspetti da migliorare: “Come ho già detto dopo la scorsa partita, bisogna saper ammazzare prima le gare. L’unica certezza che ho è relativa alle basi solide che stiamo mettendo per un gran futuro di questa Inter”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Turnover: “Con questo caldo e questi ritmi qualcosa va per forza cambiato. Arrivare a spremere tutti per poi concedere riposo in ritardo non serve a nulla, le fatiche vanno pesate e bilanciata partita dopo partita”.

Gli infortunati: “Vecino ha ancora dei problemi, Brozovic si sta già allenando per tornare il prima possibile, Sensi resterà out per un po, in mezzo siamo un po’ contati. Spero di riavere tutti il prima possibile”.

Su Lukaku e Lautaro: “Stanno facendo un ottimo lavoro, spero continuino così. Con me gli attaccanti, oltre a saper svolgere bene il loro ruolo fuori dall’area, sono sempre stati in grado di segnare un po’ di gol”.

Infine, il parere del tecnico sugli stadi a porte chiuse: “Fare l’allenatore così è una sensazione un po’ strana. I miei calciatori sono abituati a sentirmi urlare, qualche parolaccia è lecito possa scappare…”

