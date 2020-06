Inter-Sampdoria, conferenza stampa pre-partita Conte: “Ho delle sensazioni positive, c’è voglia di ricominciare”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è ripresentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi affrontati dal tecnico: dal ritorno in campo dei suoi e gli avversari di domani, senza dimenticare i passi in avanti fatti come squadra.

Sulla Sampdoria e il suo tecnico: “Affrontiamo una squadra forte, allenata da un grande tecnico, una persona che ho spesso frequentata, dagli ottimi valori. Con il Leicester ha fatto un’impresa unica”.

Sul ritorno in campo: “Penso che il tutto sia stato gestito bene, giusti i 5 cambi e il nuovo orario delle partite. Limitarsi nei contatti con i miei giocatori non sarà facile, ma sono sereno”.

Gli obbiettivi di squadra: “Non mi pongo limiti, se riusciamo a vincere il recupero andiamo a -6. In 12 partite il distacco si può recuperare. La forma dei miei mi sembra quella giusta. Ho delle sensazioni positive”.

I passi in avanti: “Sinceramente credo che la squadra sia ulteriormente migliorata. In questo periodo abbiamo aggiunto miglioramenti tattici di livello, che si vanno ad aggiungere a quanto studiato già fatto precedentemente. C’è voglia di ricominciare, c’è voglia di competizione”.

Su Eriksen: “Questo periodo è servito anche per far calare Christian interamente nella nostra realtà. Lui è uno di quei calciatori capaci di esaltare anche i compagni di squadra”.

