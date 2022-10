Inter-Sampdoria 3-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-0 per l’Inter il match contro la Sampdoria valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno De Vrij, Barella e Correa.

Inter in forma: “La squadra sta bene, c’è fiducia e le vittorie sono convincenti. Il campionato corre veloce, nessuno rallenta. Ottobre è stato quasi perfetto, ma sappiamo che basta poco per perdere quanto di buono fatto. Non bisogna mollare”.

Tanti aspetti positivi: “Mi sto divertendo tanto a veder giocare l’Inter. Abbiamo le distanze giuste in campo, le azioni sono impostate così come piacciono a me e la determinazione è quella giusta. Pur giocando ogni due giorni e mezzo non ci stiamo perdendo in chiacchiere”.

Calendario duro: “Da qui al match con il Napoli passano partite difficili. La classifica oggi va guardata però relativamente. A gennaio ripartirà un altro campionato, ma prima di pensare al post-mondiale ci sarà da fare bene prima in Champions con il Bayern Monaco, poi contro Juventus, Bologna e Atalanta”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Calhanoglu inamovibile: “Hakan sta facendo benissimo, ma la stessa cosa vale per tutto il mio centrocampo. Quando ho capito che l’infortunio di Brozovic era serio ci siamo dovuti reinventare. Quando Marcelo rientrerà sceglierò di partita in partita chi schierare”.

Correa: “62 metri di campo con gol non si fanno per caso. Il Tucu quando è stato bene ci ha dato un grande supporto. San Siro è uno stadio ambizioso e importante, ma lui deve solo pensare a lavorare, conscio che la concorrenza c’è, ma lui può dire la sua”.